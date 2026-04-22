Сегодня, 22 апреля, отмечается Международный день секретаря, Международный день Матери-Земли и Всемирный день селфи Земли.

В церковном календаре сегодня день памяти преподобных Теодора Сикеота и Виталия Александрийского, а также день Луки.

Какой сегодня церковный праздник — 22 апреля 2026 года

В этот день православная церковь чтит память преподобного Феодора Сикеота. Он был византийским аскетом-отшельником, основал Сикейский монастырь. Феодор много трудился на благо церкви, преданно служил Господу, имел дар чудотворения.

Также верующие сегодня вспоминают преподобного Виталия Александрийского. Он был монахом монастыря преподобного Серида, отличился своей добротой и милосердием, всегда помогал тем, кто в этом нуждался.

В церковной и народной традиции сегодня чествуют апостола Луку. Он был врачом, проповедовал о Царстве Небесном и участвовал во втором путешествии Павла.

Лука является автором одного из Евангелий и иконописцем. Ему приписывают создание первой иконы Пресвятой Богородицы. Считается покровителем медиков и живописцев.

Принял мученическую смерть из-за повешения в греческом городе Фивы. Случилось это, когда ему было 84 года.

Кто празднует день ангела 22 апреля 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких мужских имен: Виталий, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Лука, Остап, Платон и Федор.

Что нельзя делать 22 апреля 2026 года

Ссориться, оскорблять других или подвергаться агрессии.

Лихословить, сплетничать или распространять ложь.

Проявлять жадность или отказывать в помощи нуждающимся.

Злоупотреблять алкоголем и переедать.

Что можно делать сегодня

В день Луки украинцы высаживали лук, считавшийся целебным. Ее добавляли ко всем возможным блюдам и использовали при создании разных народных медикаментов.

Считалось в этот день следует непременно съесть хотя бы немного лука, который не заболеть.

Народные приметы на 22 апреля 2026 года

Солнечно — к жаркому и засушливому лету.

Утром на траве роса — к дождливому лету.

Ясное небо — урожай будет хорошим.

Идет дождь — ждите богатый урожай картофеля.

Облачно — летом часто будет идти дождь.

