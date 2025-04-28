На поминальные дни многие украинцы по традиции приносят на кладбище паски, крашенки и конфеты, оставляя их на могилах родственников. Однако такая практика имеет последствия: еда портится, ее растаскивают птицы и животные, а места захоронения засоряются.

Священник ПЦУ Алексей Филюк призвал отказаться от этой привычки и объяснил, почему не стоит оставлять еду на кладбище.

Можно ли оставлять еду на могилах — ответ священника

Как пояснил Алексей Филюк, покойным уже не нужны материальные дары. Оставленные на могилах продукты быстро портятся и привлекают животных, что может повредить места захоронения.

— Покойники не завтракают, не обедают и не ужинают. Им нужна только ваша добрая память, память и молитва. Больше ничего, — подчеркнул священник.

Он отметил, что паски и пасхальные яйца, оставленные на могилах, растягивают вороны, а собаки даже могут разрывать свежие могилы. Вместо этого священник посоветовал помогать живым — передать куличи и сладости в храмы или в дома престарелых.

— Пришли на кладбище — помолились и ушли. Если хотите сделать добро — лучше отнесите продукты туда, где они нужны живым, — подытожил Алексей Филюк.

В народе также бытует поверье, что с кладбища нельзя ничего нести домой. Если вам хочется, чтобы кто-то помянул вашего родственника, лучше угостить конфетами или другой едой напрямую, не раскладывая ничего на могиле.

Подробнее о традициях, существующих на поминальные дни, можно почитать в материале Фактов ICTV.

