Чи варто залишати їжу на могилах: що радить священник ПЦУ

На поминальні дні багато українців за традицією приносять на кладовище паски, крашанки та цукерки, залишаючи їх на могилах родичів. Однак така практика має наслідки: їжа псується, її розтягують птахи та тварини, а місця поховання засмічуються.

Священник ПЦУ Олексій Філюк закликав відмовитися від цієї звички та пояснив, чому не варто залишати їжу на кладовищі.

Чи можна залишати їжу на могилах – відповідь священника

Як пояснив Олексій Філюк, покійним уже не потрібні матеріальні дари. Залишені на могилах продукти швидко псуються і приваблюють тварин, що може пошкодити місця поховання.

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– Небіжчики не снідають, не обідають і не вечеряють. Їм потрібна лише ваша добра згадка, пам’ять і молитва. Більше нічого, – наголосив священник.

Він зауважив, що паски та крашанки, залишені на могилах, розтягують ворони, а собаки навіть можуть розривати свіжі могили. Замість цього священник порадив допомагати живим – передати паски та солодощі до храмів або в будинки для людей похилого віку.

– Прийшли на цвинтар – помолилися й пішли. Якщо хочете зробити добро – краще віднесіть продукти туди, де вони потрібні живим, – підсумував Олексій Філюк.

У народі також побутує повірʼя, що з цвинтаря не можна нічого нести додому. Якщо вам хочеться, щоби хтось помʼянув вашого родича, краще пригостити цукерками чи іншою їжею напряму, не розкладаючи нічого на могилі.

Детальніше про традиції, що існують на поминальні дні, можна почитати у матеріалі Фактів ICTV.

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