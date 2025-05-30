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В Украине перенесли День защиты детей — новая дата праздника

День захисту дітей 2025
Фото: Unsplash

В Украине установили новую дату празднования Дня защиты детей. Соответствующий указ №355/2025 подписал президент Владимир Зеленский.

Когда День защиты детей в Украине — новая дата

Отныне День защиты детей в Украине будет отмечаться ежегодно 20 ноября — во Всемирный день ребенка. Ранее праздник приходился на 1 июня.

Решение было принято “с целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка”.

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Указ президента Украины от 30 мая 1998 года № 568/98 О Дне защиты детей был признан утратившим силу.

Недавно в Украине изменили дату празднования Дня Сил специальных операций ВСУ.

Ранее событие отмечали 29 июля, однако эта дата была определена днем чествования павших воинов ССО.

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