В Украине установили новую дату празднования Дня Сил специальных операций ВСУ. Соответствующий указ №346/2025 подписал президент Владимир Зеленский.

Отныне День Сил специальных операций ВСУ будет отмечаться в Украине ежегодно 27 мая.

Решение было принято, “чествуя мужество и героизм воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций”.

Дата 27 мая была выбрана неслучайно. Именно в этот день 2014 года воины полков спецназначения, будущих ССО, вместе с побратимами из других составляющих Сил обороны провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта от вражеских войск и установили флаг Украины.

Ранее День Сил специальных операций ВСУ отмечался ежегодно 29 июля. Однако отдельным приказом командующего Сил специальных операций, генерал-майора Александра Трепака, эта дата была определена днем чествования павших воинов ССО.

Фото: Командование Сил специальных операций ВСУ

