День Сил спецопераций будут отмечать в новую дату: президент подписал указ
В Украине установили новую дату празднования Дня Сил специальных операций ВСУ. Соответствующий указ №346/2025 подписал президент Владимир Зеленский.
Когда День Сил специальных операций — новая дата
Отныне День Сил специальных операций ВСУ будет отмечаться в Украине ежегодно 27 мая.
Решение было принято, “чествуя мужество и героизм воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций”.
Дата 27 мая была выбрана неслучайно. Именно в этот день 2014 года воины полков спецназначения, будущих ССО, вместе с побратимами из других составляющих Сил обороны провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта от вражеских войск и установили флаг Украины.
Ранее День Сил специальных операций ВСУ отмечался ежегодно 29 июля. Однако отдельным приказом командующего Сил специальных операций, генерал-майора Александра Трепака, эта дата была определена днем чествования павших воинов ССО.
