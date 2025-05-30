В Україні перенесли День захисту дітей – нова дата свята

В Україні встановили нову дату відзначення Дня захисту дітей. Відповідний указ №355/2025 підписав президент Володимир Зеленський.

Коли День захисту дітей в Україні – нова дата

Відтепер День захисту дітей в Україні відзначатиметься щорічно 20 листопада – у Всесвітній день дитини. Раніше свято припадало на 1 червня.

Рішення було ухвалено “з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини”.

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Указ президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 Про День захисту дітей було визнано таким, що втратив чинність.

Нещодавно в Україні змінили дату святкування Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Раніше подію відзначали 29 липня, однак цю дату було визначено днем вшанування полеглих воїнів ССО.

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