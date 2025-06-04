Календарь рабочих дней в июне 2025: выходные и праздничные даты

Июнь — первый месяц лета, когда природа расцветает, а дни становятся длиннее и теплее. В Украине этот месяц особенный, потому что в нем отмечают два важных праздника. Первый — это церковный праздник Троицы, который приходится на воскресенье, наступающее через 50 дней после Пасхи.

Второй праздник — День Конституции Украины, который отмечается 28 июня. Это государственный праздник, посвященный принятию в 1996 году Основного Закона Украины — Конституции, которая закрепила права и свободы граждан, а также основы государственного устройства.

Фаты ICTV узнавали, сколько рабочих дней в июне и будут ли дополнительные выходные дни.

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Количество рабочих дней в июне

В июне 2025 года украинцы будут работать 21 день.

Рабочие дни в июне: 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30 июня

Сколько выходных в июне

Отдыхать украинцы будут 9 дней — это стандартная продолжительность без учета дополнительных праздников.

Выходные дни в июне: 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 июня

Праздники и памятные даты в июне

В июне в Украине отмечаются следующие даты:

1 июня — День родителей, а также профессиональный праздник работников водного хозяйства

4 июня — День памяти детей, погибших из-за российского вторжения

6 июня — День журналистов

8 июня — Праздник Троицы (Зеленые праздники)

14 июня — Всемирный день донора

22 июня — День траура и памяти погибших во Второй мировой войне

28 июня — День Конституции Украины

29 июня — Церковный праздник — День святых Петра и Павла

Будут ли дополнительные выходные дни в июне 2025 года

Из-за введенного в Украине военного положения действует отдельный порядок регулирования труда. Согласно закону Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, на период действия особого правового режима не предоставляются дополнительные выходные дни, предусмотренные праздниками.

Это означает, что количество выходных дней в июне 2025 года будет меньше, чем в мирное время. Ведь даже государственные праздники, в частности Троица (8 июня) или День Конституции (28 июня), не дают дополнительного нерабочего дня — они не переносятся и не сокращают рабочую неделю.

Итак, в 2025 году ни 9 июня (после Троицы), ни 30 июня (понедельник после Дня Конституции) не будут официальными выходными — в эти дни следует работать, если иное не определено работодателем.

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