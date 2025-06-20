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Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
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День летнего солнцестояния 2025: дата и что нельзя делать в самый длинный день года

День літнього сонцестояння 2025
Фото: Факти ICTV

В июне 2025 года украинцев ждет особое астрономическое и духовное событие — День летнего солнцестояния.

Это момент, когда Солнце достигает наивысшей точки на небосклоне, даря нам самый длинный день и самую короткую ночь в году.

В разных культурах День летнего солнцестояния считают магическим, благоприятным для новых начинаний, очищения и загадывания желаний. Когда именно он наступит, какие приметы связаны с этой датой и чего стоит избегать — читайте далее в материале.

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День летнего солнцестояния 2025 — дата

В 2025 году День летнего солнцестояния наступит 21 июня в 05:42 по киевскому времени. В столице Солнце взойдет в 04:46 и зайдет только в 21:13. Продолжительность светового дня составит 16 часов 27 минут.

Начиная с 22 июня, дни постепенно будут сокращаться. День летнего солнцестояния часто считают условным началом астрономического лета.

Во многих культурах эта дата связана с культом Солнца, жизненной энергией и плодородием. Наши предки почитали Купайло — божество летнего солнцестояния, и верили, что в это время природа обладает магической силой.

Что можно и нельзя делать в День летнего солнцестояния

Что рекомендуется делать:

  • Встретить рассвет, провести время на природе, чтобы зарядиться энергией Солнца.
  • Заняться очищением мыслей и пространства, ведь день способствует новым начинаниям.
  • Собирать лекарственные травы — они считаются самыми сильными в этот день.
  • Делать добрые дела — все хорошее, сделанное в этот день, вернется сторицей.
  • Медитировать, мечтать, строить планы — это мощный момент для личных изменений.
  • Провести день в хорошем настроении и с пользой для себя.

Чего лучше избегать:

  • Ссор, обид, гнева, негативных мыслей — негатив может надолго задержаться в вашей жизни.
  • Лени — в этот день стоит быть в движении.
  • Оставаться наедине — лучше провести время с близкими.
  • Игнорировать природу — стоит прогуляться хотя бы на рассвете или во время заката Солнца.

Приметы на День летнего солнцестояния

Большинство примет, суеверий и поверий о летнем солнцестоянии берут свое начало еще с древних времен. Поэтому 21 июня 2025 года стоит обратить внимание на такие явления:

  • Много росы утром — к богатому урожаю.
  • Дожди, облака и грозы — к плохому урожаю.
  • Много звезд на небе — осенью будет много грибов.
  • День тихий и безветренный — июнь будет жарким.
  • Пришла сильная жара — такая погода будет до конца лета.
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