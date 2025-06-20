День літнього сонцестояння 2025: дата і що не можна робити в найдовший день року
У червні 2025 року українців чекає особлива астрономічна та духовна подія – День літнього сонцестояння.
Це момент, коли Сонце досягає найвищої точки на небосхилі, даруючи нам найдовший день і найкоротшу ніч у році.
У різних культурах День літнього сонцестояння вважають магічним, сприятливим для нових починань, очищення і загадування бажань. Коли саме він настане, які прикмети пов’язані з цією датою та чого варто уникати – читайте далі у матеріалі.
День літнього сонцестояння 2025 – дата
У 2025 році День літнього сонцестояння настане 21 червня о 05:42 за київським часом. У столиці Сонце зійде о 04:46 і зайде тільки о 21:13. Тривалість світлового дня становитиме 16 годин 27 хвилин.
Починаючи з 22 червня, дні поступово скорочуватимуться. День літнього сонцестояння часто вважають умовним початком астрономічного літа.
У багатьох культурах ця дата пов’язана із культом Сонця, життєвою енергією та родючістю. Наші предки вшановували Купайла — божество літнього сонцестояння, і вірили, що у цей час природа має магічну силу.
Що можна і не можна робити в День літнього сонцестояння
Що рекомендується робити:
- Зустріти світанок, провести час на природі, щоб зарядитися енергією Сонця.
- Зайнятися очищенням думок та простору, адже день сприяє новим починанням.
- Збирати лікарські трави – вони вважаються найсильнішими цього дня.
- Робити добрі справи – все хороше, зроблене цього дня, повернеться сторицею.
- Медитувати, мріяти, будувати плани – це потужний момент для особистих змін.
- Провести день у гарному настрої та з користю для себе.
Чого краще уникати:
- Сварок, образ, гніву, негативних думок – негатив може надовго затриматися у вашому житті.
- Лінощів – цього дня варто бути в русі.
- Залишатися наодинці – краще провести час з близькими.
- Ігнорувати природу – варто прогулятися хоча б на світанку чи під час заходу Сонця.
Прикмети на День літнього сонцестояння
Більшість прикмет, забобонів і повір’їв про літнє сонцестояння беруть свій початок ще з давніх часів. Тож 21 червня 2025 року варто звернути увагу на такі явища:
- Багато роси вранці – до багатого врожаю.
- Дощі, хмари та грози – до поганого врожаю.
- Багато зірок на небі – восени буде багато грибів.
- День тихий і безвітряний – червень буде спекотним.
- Прийшла сильна спека – така погода буде до кінця літа.