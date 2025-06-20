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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
4 хв.

День літнього сонцестояння 2025: дата і що не можна робити в найдовший день року

День літнього сонцестояння 2025
Фото: Факти ICTV

У червні 2025 року українців чекає особлива астрономічна та духовна подія – День літнього сонцестояння.

Це момент, коли Сонце досягає найвищої точки на небосхилі, даруючи нам найдовший день і найкоротшу ніч у році.

У різних культурах День літнього сонцестояння вважають магічним, сприятливим для нових починань, очищення і загадування бажань. Коли саме він настане, які прикмети пов’язані з цією датою та чого варто уникати – читайте далі у матеріалі.

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День літнього сонцестояння 2025 – дата

У 2025 році День літнього сонцестояння настане 21 червня о 05:42 за київським часом. У столиці Сонце зійде о 04:46 і зайде тільки о 21:13. Тривалість світлового дня становитиме 16 годин 27 хвилин.

Починаючи з 22 червня, дні поступово скорочуватимуться. День літнього сонцестояння часто вважають умовним початком астрономічного літа.

У багатьох культурах ця дата пов’язана із культом Сонця, життєвою енергією та родючістю. Наші предки вшановували Купайла — божество літнього сонцестояння, і вірили, що у цей час природа має магічну силу.

Що можна і не можна робити в День літнього сонцестояння

Що рекомендується робити:

  • Зустріти світанок, провести час на природі, щоб зарядитися енергією Сонця.
  • Зайнятися очищенням думок та простору, адже день сприяє новим починанням.
  • Збирати лікарські трави – вони вважаються найсильнішими цього дня.
  • Робити добрі справи – все хороше, зроблене цього дня, повернеться сторицею.
  • Медитувати, мріяти, будувати плани – це потужний момент для особистих змін.
  • Провести день у гарному настрої та з користю для себе.

Чого краще уникати:

  • Сварок, образ, гніву, негативних думок – негатив може надовго затриматися у вашому житті.
  • Лінощів – цього дня варто бути в русі.
  • Залишатися наодинці – краще провести час з близькими.
  • Ігнорувати природу – варто прогулятися хоча б на світанку чи під час заходу Сонця.

Прикмети на День літнього сонцестояння

Більшість прикмет, забобонів і повір’їв про літнє сонцестояння беруть свій початок ще з давніх часів. Тож 21 червня 2025 року варто звернути увагу на такі явища:

  • Багато роси вранці – до багатого врожаю.
  • Дощі, хмари та грози – до поганого врожаю.
  • Багато зірок на небі – восени буде багато грибів.
  • День тихий і безвітряний – червень буде спекотним.
  • Прийшла сильна спека – така погода буде до кінця літа.
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