День сестер 2025: слова поздравления и благодарности для родной души
Традиционно в первое воскресенье августа отмечается День сестер. В этом году этот теплый и душевный праздник приходится на 3 августа. Хотя он и не является официальным, это еще один повод поблагодарить родных людей за поддержку, заботу и любовь.
В день праздника принято встречаться со своими сестрами, вспоминать детство, совместные путешествия, приключения и все моменты, которые вас связывают.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем сестер в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли порадовать близких людей теплыми словами.
День сестер 2025 — поздравления в картинках
Поздравления с Днем сестер в стихах
***
С Днем сестер, родная
Искренне поздравляю,
Добра тебе в жизни, радости
И любви желаю.
Крепким тылом будет
Пусть для нас семья,
Всегда помни, дорогая,
Что я люблю тебя!
***
Поздравляю с Днем сестер,
Желаю вдохновения и счастья,
Пусть в отношениях не будет ссор,
А будет лишь гармония, удача.
***
С Днем сестер
Я вас сердечно поздравляю!
Как здорово, что есть к кому
Зайти и выпить чаю.
Не ссорьтесь вы по пустякам,
Друг друга берегите,
В минуту трудную всегда
На помощь приходите!
***
Тебе желаю я, сестра,
Побольше всякого добра:
Любви, здоровья, счастья, дружбы
И прочего, что в жизни нужно!
А к этому всему в придачу
Пусть прибавляется удача.
Желаю, чтоб тебе везло,
Всем неприятностям назло!
***
С Днем сестры тебя поздравляю,
И счастья безграничного желаю,
Красоты и мудрости, любви, доброты,
Много внимания родных, теплоты!
***
Поздравления с Днем сестер в прозе
***
С Днем сестер, родная! Спасибо, что ты всегда рядом. В этот особенный день желаю ярких эмоций, приятных сюрпризов, искренних объятий и незабываемых воспоминаний. Помни, что заслуживаешь самого лучшего. Люблю тебя!
***
Ты — не просто сестра, ты моя опора, лучшая подруга и частичка сердца. С праздником, дорогая! Оставайся всегда такой же неординарной и жизнерадостной. Не теряй свою индивидуальность и будь открытой к миру. С праздником!
***
С Днем сестры, моя дорогая! Желаю тебе счастья, страстной любви, крепкого здоровья, сил, творческого вдохновения и побольше ярких моментов в жизни! Пусть каждый твой день будет прекрасным, незабываемым приключением, а вокруг всегда будут лучшие друзья. Обнимаю тебя!
***
Сестричка, поздравляю с праздником! Желаю тебе быть влюбленной в жизнь, реализовывать свои лучшие идеи и достигать невероятных успехов во всем. Счастья и здоровья тебе, родная! С Днем сестер!
***
Сестра — это подарок судьбы, и мне так повезло, что ты у меня есть! В этот светлый день хочу пожелать тебе исполнения всех мечтаний. Пусть жизнь подарит тебе все, чего ты хочешь, а главное — здоровье, настоящую любовь и верных друзей. Помни, что твоя улыбка делает этот мир прекрасным! С Днем сестер!
***