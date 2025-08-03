День сестер 2025: слова поздравления и благодарности для родной души

Традиционно в первое воскресенье августа отмечается День сестер. В этом году этот теплый и душевный праздник приходится на 3 августа. Хотя он и не является официальным, это еще один повод поблагодарить родных людей за поддержку, заботу и любовь.

В день праздника принято встречаться со своими сестрами, вспоминать детство, совместные путешествия, приключения и все моменты, которые вас связывают.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем сестер в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли порадовать близких людей теплыми словами.

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День сестер 2025 — поздравления в картинках

Поздравления с Днем сестер в стихах

***

С Днем сестер, родная

Искренне поздравляю,

Добра тебе в жизни, радости

И любви желаю.

Крепким тылом будет

Пусть для нас семья,

Всегда помни, дорогая,

Что я люблю тебя!

***

Поздравляю с Днем сестер,

Желаю вдохновения и счастья,

Пусть в отношениях не будет ссор,

А будет лишь гармония, удача.

***

С Днем сестер

Я вас сердечно поздравляю!

Как здорово, что есть к кому

Зайти и выпить чаю.

Не ссорьтесь вы по пустякам,

Друг друга берегите,

В минуту трудную всегда

На помощь приходите!

***

Тебе желаю я, сестра,

Побольше всякого добра:

Любви, здоровья, счастья, дружбы

И прочего, что в жизни нужно!

А к этому всему в придачу

Пусть прибавляется удача.

Желаю, чтоб тебе везло,

Всем неприятностям назло!

***

С Днем сестры тебя поздравляю,

И счастья безграничного желаю,

Красоты и мудрости, любви, доброты,

Много внимания родных, теплоты!

***

Поздравления с Днем сестер в прозе

***

С Днем сестер, родная! Спасибо, что ты всегда рядом. В этот особенный день желаю ярких эмоций, приятных сюрпризов, искренних объятий и незабываемых воспоминаний. Помни, что заслуживаешь самого лучшего. Люблю тебя!

***

Ты — не просто сестра, ты моя опора, лучшая подруга и частичка сердца. С праздником, дорогая! Оставайся всегда такой же неординарной и жизнерадостной. Не теряй свою индивидуальность и будь открытой к миру. С праздником!

***

С Днем сестры, моя дорогая! Желаю тебе счастья, страстной любви, крепкого здоровья, сил, творческого вдохновения и побольше ярких моментов в жизни! Пусть каждый твой день будет прекрасным, незабываемым приключением, а вокруг всегда будут лучшие друзья. Обнимаю тебя!

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Сестричка, поздравляю с праздником! Желаю тебе быть влюбленной в жизнь, реализовывать свои лучшие идеи и достигать невероятных успехов во всем. Счастья и здоровья тебе, родная! С Днем сестер!

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Сестра — это подарок судьбы, и мне так повезло, что ты у меня есть! В этот светлый день хочу пожелать тебе исполнения всех мечтаний. Пусть жизнь подарит тебе все, чего ты хочешь, а главное — здоровье, настоящую любовь и верных друзей. Помни, что твоя улыбка делает этот мир прекрасным! С Днем сестер!

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