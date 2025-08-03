Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Пенсии, социальная помощь и ВПЛ: глава Минсоцполитики анонсировал изменения
Всем сделал хорошо: Иво Бобул вспомнил свои четыре брака и самую большую ошибку
Оборвать общение без объяснений: назвали самую жесткую форму психического насилия
Что изменится для ВПЛ с 1 августа: выплаты, жилье и трудоустройство
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
5 мин.

День сестер 2025: слова поздравления и благодарности для родной души

День сестер
Фото: Pexels

Традиционно в первое воскресенье августа отмечается День сестер. В этом году этот теплый и душевный праздник приходится на 3 августа. Хотя он и не является официальным, это еще один повод поблагодарить родных людей за поддержку, заботу и любовь.

В день праздника принято встречаться со своими сестрами, вспоминать детство, совместные путешествия, приключения и все моменты, которые вас связывают.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем сестер в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли порадовать близких людей теплыми словами.

Сейчас смотрят

День сестер 2025 — поздравления в картинках

День сестер - привітання у листівках

День сестер — поздравления в открытках

Картинки з Днем сестер

Картинки с Днем сестер

Листівки до Дня сестер 2025

Открытки ко Дню сестер 2025

Привітання з Днем сестер

Поздравления с Днем сестер

День сестер 2025

День сестер 2025

Поздравления с Днем сестер в стихах

***

С Днем сестер, родная
Искренне поздравляю,
Добра тебе в жизни, радости
И любви желаю.

Крепким тылом будет
Пусть для нас семья,
Всегда помни, дорогая,
Что я люблю тебя!

***

Поздравляю с Днем сестер,
Желаю вдохновения и счастья,
Пусть в отношениях не будет ссор,
А будет лишь гармония, удача.

***

С Днем сестер
Я вас сердечно поздравляю!
Как здорово, что есть к кому
Зайти и выпить чаю.

Не ссорьтесь вы по пустякам,
Друг друга берегите,
В минуту трудную всегда
На помощь приходите!

***

Тебе желаю я, сестра,
Побольше всякого добра:
Любви, здоровья, счастья, дружбы
И прочего, что в жизни нужно!

А к этому всему в придачу
Пусть прибавляется удача.
Желаю, чтоб тебе везло,
Всем неприятностям назло!

***

С Днем сестры тебя поздравляю,
И счастья безграничного желаю,
Красоты и мудрости, любви, доброты,
Много внимания родных, теплоты!

***

Поздравления с Днем сестер в прозе

***

С Днем сестер, родная! Спасибо, что ты всегда рядом. В этот особенный день желаю ярких эмоций, приятных сюрпризов, искренних объятий и незабываемых воспоминаний. Помни, что заслуживаешь самого лучшего. Люблю тебя!

***

Ты — не просто сестра, ты моя опора, лучшая подруга и частичка сердца. С праздником, дорогая! Оставайся всегда такой же неординарной и жизнерадостной. Не теряй свою индивидуальность и будь открытой к миру. С праздником!

***

С Днем сестры, моя дорогая! Желаю тебе счастья, страстной любви, крепкого здоровья, сил, творческого вдохновения и побольше ярких моментов в жизни! Пусть каждый твой день будет прекрасным, незабываемым приключением, а вокруг всегда будут лучшие друзья. Обнимаю тебя!

***

Сестричка, поздравляю с праздником! Желаю тебе быть влюбленной в жизнь, реализовывать свои лучшие идеи и достигать невероятных успехов во всем. Счастья и здоровья тебе, родная! С Днем сестер!

***

Сестра — это подарок судьбы, и мне так повезло, что ты у меня есть! В этот светлый день хочу пожелать тебе исполнения всех мечтаний. Пусть жизнь подарит тебе все, чего ты хочешь, а главное — здоровье, настоящую любовь и верных друзей. Помни, что твоя улыбка делает этот мир прекрасным! С Днем сестер!

***

Читайте также
Календарь праздников на август 2025: когда день подруги, сестер и молодежи
Календар свят на серпень 2025

Связанные темы:

КалендарьПоздравления с праздникамиПраздники
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь