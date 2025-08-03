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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
5 хв.

День сестер 2025: слова привітання і вдячності для рідної душі

День сестер
Фото: Pexels

Традиційно у першу неділю серпня відзначається День сестер. Цьогоріч це тепле й душевне свято припадає на 3 серпня. Хоч воно не є офіційним, це ще один привід подякувати рідним людям за підтримку, турботу і любов.

У день свята заведено зустрічатися зі своїми сестрами, згадувати разом дитинство, спільні подорожі, пригоди та всі моменти, які вас пов’язують.

Факти ICTV підготували привітання з Днем сестер в картинках, віршах і прозі, щоб ви могли потішити рідних людей теплими словами.

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День сестер 2025 – привітання в картинках

День сестер - привітання у листівках

День сестер – привітання у листівках

Картинки з Днем сестер

Картинки з Днем сестер

Листівки до Дня сестер 2025

Листівки до Дня сестер 2025

Привітання з Днем сестер

Привітання з Днем сестер

День сестер 2025

День сестер 2025

Привітання з Днем сестер у віршах

***

Сестро моя рідна, сестро моя мила,
Щоб літати в небі – є у тебе крила,
Роботящі руки, щоб усе робити,
І чутливе серце, щоб усіх любити!

З Днем сестри тебе вітаю!
Кращою на світі бути побажаю,
Хай до тебе часто щастя прилітає,
І тебе й родину Бог благословляє!

***

Сестричко моя мила,
Будь завжди щаслива,
Усміхнена, чарівна,
Неначе та царівна!

Хай Бог допомагає,
І ангели літають.
Любові та удачі,
Палкого кохання на додачу.

***

Дорога моя сестричко,
Зі святом я тебе вітаю,
Будь завжди така ж вродлива,
Мила, сонячна й кмітлива,
Горя й смутку ти не знай,
З радістю життя приймай!

***

Сестричко, рідна мені людина,
Хай радісними будуть всі хвилини,
Життя наповнене любов’ю аж до краю,
А в серці хай музики гарно грають!

***

З Днем сестри тебе вітаю,
І щастя безмежного бажаю,
Краси та мудрості, кохання, доброти,
Багато уваги рідних, теплоти!

***

Привітання з Днем сестер у прозі

***

З Днем сестер, рідна! Дякую, що ти завжди поруч. У цей особливий день бажаю яскравих емоцій, приємних сюрпризів, щирих обіймів та незабутніх спогадів. Пам’ятай, що заслуговуєш найкращого. Люблю тебе!

***

Ти – не просто сестра, ти моя опора, найкраща подруга й частинка серця. Зі святом, люба! Залишайся завжди такою ж неординарною та життєрадісною. Не втрачай свою індивідуальність та будь відкритою до світу. Зі святом!

***

З Днем сестри, моя люба! Бажаю тобі щастя, палкого кохання, міцного здоров’я, сил, творчої наснаги та побільше яскравих моментів у житті! Нехай кожен твій день буде прекрасною, незабутньою пригодою, а навкруги завжди будуть найкращі друзі. Обіймаю тебе!

***

Сестричко, вітаю зі святом! Бажаю тобі бути закоханою у життя, реалізовувати свої найкращі ідеї та досягати неймовірних успіхів у всьому. Щастя та здоров’я тобі, рідна! З Днем сестер!

***

Сестра — це подарунок долі, і мені так пощастило, що ти в мене є! У цей світлий день хочу побажати тобі здійснення всіх мрій. Нехай життя подарує тобі все, чого ти прагнеш, а головне — здоров’я, спражнього кохання та вірних друзів Пам’ятай, що твоя посмішка робить цей світ прекрасним! З Днем сестер!

***

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