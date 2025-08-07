Календарь праздников на сентябрь 2025: когда день предпринимателя, красоты и туризма

Сентябрь — это не только начало нового учебного года и осеннего сезона, но и время многих важных событий.

Месяц начнется с Дня знаний, а далее в календаре — День нотариата, День военной разведки, День украинского кино, День фармацевта и многие другие праздники.

Факты ICTV подготовили полный перечень праздников сентября 2025 года, чтобы вы заранее спланировали первый месяц осени, а также не забыли поздравить родных.

Календар свят на вересень 2025 року

1 сентября – День знаний;

– День знаний; 2 сентября – День нотариата;

– День нотариата; 3 сентября — День небоскреба;

— День небоскреба; 4 сентября — День таможенного брокера, Всемирный день тхэквондо, Всемирный день сексуального здоровья;

День таможенного брокера, Всемирный день тхэквондо, Всемирный день сексуального здоровья; 5 сентября — Международный день благотворительности;

Международный день благотворительности; 6 сентября — День администратора ЦНАП;

День администратора ЦНАП; 7 сентября — День предпринимателя, День военной разведки;

День предпринимателя, День военной разведки; 8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, Всемирный день физиотерапии и День физиотерапевта;

— Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, Всемирный день физиотерапии и День физиотерапевта; 9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика

– Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика 10 сентября – Международный день макияжа, Международный день гинекологического здоровья, Всемирный день предотвращения самоубийств;

– Международный день макияжа, Международный день гинекологического здоровья, Всемирный день предотвращения самоубийств; 11 сентября — Всемирный день борьбы с терроризмом,

Всемирный день борьбы с терроризмом, 12 сентября – День программиста;

– День программиста; 13 сентября — День украинского кино, День физической культуры и спорта, Всемирный день оказания первой медицинской помощи, День парикмахера;

День украинского кино, День физической культуры и спорта, Всемирный день оказания первой медицинской помощи, День парикмахера; 14 сентября — День танковых войск, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День памяти жертв фашистов;

День танковых войск, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День памяти жертв фашистов; 15 сентября – Международный день демократии;

Международный день демократии; 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя, Всемирный день барбера;

– Международный день охраны озонового слоя, Всемирный день барбера; 17 сентября – День работников гражданской защиты, Всемирный день безопасности пациентов, День работника страхового рынка;

– День работников гражданской защиты, Всемирный день безопасности пациентов, День работника страхового рынка; 18 сентября – Международный день равной оплаты труда, Всемирный день корпоративной культуры;

– Международный день равной оплаты труда, Всемирный день корпоративной культуры; 19 сентября — День повышения осведомленности о расслоении аорты;

День повышения осведомленности о расслоении аорты; 20 сентября — День хирурга, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора;

— День хирурга, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора; 21 сентября — Международный день мира, День работников леса, Всенародный День Отца;

Международный день мира, День работников леса, Всенародный День Отца; 22 сентября – День осеннего равноденствия, День партизанской славы;

– День осеннего равноденствия, День партизанской славы; 23 сентября — День образовательных технологий, Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми;

День образовательных технологий, Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми; 24 сентября — День женского здоровья и фитнеса;

День женского здоровья и фитнеса; 25 сентября — Международный день дочерей, Всемирный день мечты;

Международный день дочерей, Всемирный день мечты; 26 сентября — Европейский день языков, Всемирный день контрацепции, Всемирный день здоровья окружающей среды;

Европейский день языков, Всемирный день контрацепции, Всемирный день здоровья окружающей среды; 27 сентября – День туризма, День воспитателя;

– День туризма, День воспитателя; 28 сентября — День машиностроителя, Всеукраинский день дошкольного образования, Международный день всеобщего доступа к информации;

— День машиностроителя, Всеукраинский день дошкольного образования, Международный день всеобщего доступа к информации; 29 сентября – Всемирный день сердца, День отоларинголога;

– Всемирный день сердца, День отоларинголога; 30 сентября – Международный день переводчика, День усыновления, Всеукраинский день библиотек.

