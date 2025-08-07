Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Россия потеряет способность финансировать войну – посол США при НАТО
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
5 мин.

Календарь праздников на сентябрь 2025: когда день предпринимателя, красоты и туризма

календар свят на вересень 2025
Фото: Unsplash

Сентябрь — это не только начало нового учебного года и осеннего сезона, но и время многих важных событий.

Месяц начнется с Дня знаний, а далее в календаре — День нотариата, День военной разведки, День украинского кино, День фармацевта и многие другие праздники.

Факты ICTV подготовили полный перечень праздников сентября 2025 года, чтобы вы заранее спланировали первый месяц осени, а также не забыли поздравить родных.

Сейчас смотрят

Календар свят на вересень 2025 року

  • 1 сентября – День знаний;
  • 2 сентября – День нотариата;
  • 3 сентября — День небоскреба;
  • 4 сентября — День таможенного брокера, Всемирный день тхэквондо, Всемирный день сексуального здоровья;
  • 5 сентября — Международный день благотворительности;
  • 6 сентября — День администратора ЦНАП;
  • 7 сентября — День предпринимателя, День военной разведки;
  • 8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, Всемирный день физиотерапии и День физиотерапевта;
  • 9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика
  • 10 сентября – Международный день макияжа, Международный день гинекологического здоровья, Всемирный день предотвращения самоубийств;
  • 11 сентября — Всемирный день борьбы с терроризмом,
  • 12 сентября – День программиста;
  • 13 сентября — День украинского кино, День физической культуры и спорта, Всемирный день оказания первой медицинской помощи, День парикмахера;
  • 14 сентября — День танковых войск, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День памяти жертв фашистов;
  • 15 сентября – Международный день демократии;
  • 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя, Всемирный день барбера;
  • 17 сентября – День работников гражданской защиты, Всемирный день безопасности пациентов, День работника страхового рынка;
  • 18 сентября – Международный день равной оплаты труда, Всемирный день корпоративной культуры;
  • 19 сентября — День повышения осведомленности о расслоении аорты;
  • 20 сентября — День хирурга, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора;
  • 21 сентября — Международный день мира, День работников леса, Всенародный День Отца;
  • 22 сентября – День осеннего равноденствия, День партизанской славы;
  • 23 сентября — День образовательных технологий, Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми;
  • 24 сентября — День женского здоровья и фитнеса;
  • 25 сентября — Международный день дочерей, Всемирный день мечты;
  • 26 сентября — Европейский день языков, Всемирный день контрацепции, Всемирный день здоровья окружающей среды;
  • 27 сентября – День туризма, День воспитателя;
  • 28 сентября — День машиностроителя, Всеукраинский день дошкольного образования, Международный день всеобщего доступа к информации;
  • 29 сентября – Всемирный день сердца, День отоларинголога;
  • 30 сентября – Международный день переводчика, День усыновления, Всеукраинский день библиотек.
Читайте также
Лунный календарь на август 2025: проведите конец лета с пользой
місячний календар на серпень 2025

Связанные темы:

КалендарьПраздники
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь