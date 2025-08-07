Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
Календарь праздников на сентябрь 2025: когда день предпринимателя, красоты и туризма
Сентябрь — это не только начало нового учебного года и осеннего сезона, но и время многих важных событий.
Месяц начнется с Дня знаний, а далее в календаре — День нотариата, День военной разведки, День украинского кино, День фармацевта и многие другие праздники.
Факты ICTV подготовили полный перечень праздников сентября 2025 года, чтобы вы заранее спланировали первый месяц осени, а также не забыли поздравить родных.
Календар свят на вересень 2025 року
- 1 сентября – День знаний;
- 2 сентября – День нотариата;
- 3 сентября — День небоскреба;
- 4 сентября — День таможенного брокера, Всемирный день тхэквондо, Всемирный день сексуального здоровья;
- 5 сентября — Международный день благотворительности;
- 6 сентября — День администратора ЦНАП;
- 7 сентября — День предпринимателя, День военной разведки;
- 8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, Всемирный день физиотерапии и День физиотерапевта;
- 9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика
- 10 сентября – Международный день макияжа, Международный день гинекологического здоровья, Всемирный день предотвращения самоубийств;
- 11 сентября — Всемирный день борьбы с терроризмом,
- 12 сентября – День программиста;
- 13 сентября — День украинского кино, День физической культуры и спорта, Всемирный день оказания первой медицинской помощи, День парикмахера;
- 14 сентября — День танковых войск, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День памяти жертв фашистов;
- 15 сентября – Международный день демократии;
- 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя, Всемирный день барбера;
- 17 сентября – День работников гражданской защиты, Всемирный день безопасности пациентов, День работника страхового рынка;
- 18 сентября – Международный день равной оплаты труда, Всемирный день корпоративной культуры;
- 19 сентября — День повышения осведомленности о расслоении аорты;
- 20 сентября — День хирурга, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора;
- 21 сентября — Международный день мира, День работников леса, Всенародный День Отца;
- 22 сентября – День осеннего равноденствия, День партизанской славы;
- 23 сентября — День образовательных технологий, Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми;
- 24 сентября — День женского здоровья и фитнеса;
- 25 сентября — Международный день дочерей, Всемирный день мечты;
- 26 сентября — Европейский день языков, Всемирный день контрацепции, Всемирный день здоровья окружающей среды;
- 27 сентября – День туризма, День воспитателя;
- 28 сентября — День машиностроителя, Всеукраинский день дошкольного образования, Международный день всеобщего доступа к информации;
- 29 сентября – Всемирный день сердца, День отоларинголога;
- 30 сентября – Международный день переводчика, День усыновления, Всеукраинский день библиотек.
