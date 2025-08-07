Календар свят на вересень 2025: коли день підприємця, краси і туризму

Вересень — це не лише початок нового навчального року та осіннього сезону, а й час багатьох важливих подій.

Місяць розпочнеться з Дня знань, а далі в календарі – День нотаріату, День воєнної розвідки, День українського кіно, День фармацевта та багато інших свят.

Факти ICTV підготували повний перелік свят вересня 2025 року, щоби ви заздалегідь спланували перший місяць осені, а також не забули привітати рідних.

Календар свят на вересень 2025 року

1 вересня – День знань;

– День знань; 2 вересня – День нотаріату;

– День нотаріату; 3 вересня – День хмарочоса;

– День хмарочоса; 4 вересня – День митного брокера, Всесвітній день тхеквондо, Всесвітній день сексуального здоров’я;

День митного брокера, Всесвітній день тхеквондо, Всесвітній день сексуального здоров’я; 5 вересня – Міжнародний день благодійності;

Міжнародний день благодійності; 6 вересня – День адміністратора ЦНАП;

День адміністратора ЦНАП; 7 вересня – День підприємця, День воєнної розвідки;

День підприємця, День воєнної розвідки; 8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта;

– Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта; 9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка

– Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка 10 вересня – Міжнародний день макіяжу, Міжнародний день гінекологічного здоров’я, Всесвітній день запобігання самогубствам;

– Міжнародний день макіяжу, Міжнародний день гінекологічного здоров’я, Всесвітній день запобігання самогубствам; 11 вересня – Всесвітній день боротьби з тероризмом,

Всесвітній день боротьби з тероризмом, 12 вересня – День програміста;

– День програміста; 13 вересня – День українського кіно, День фізичної культури і спорту, Всесвітній день надання першої медичної допомоги, День перукаря;

День українського кіно, День фізичної культури і спорту, Всесвітній день надання першої медичної допомоги, День перукаря; 14 вересня – День танкових військ, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День пам’яті жертв фашистів;

День танкових військ, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День пам’яті жертв фашистів; 15 вересня – Міжнародний день демократії;

Міжнародний день демократії; 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару, Всесвітній день барбера;

– Міжнародний день охорони озонового шару, Всесвітній день барбера; 17 вересня – День працівників цивільного захисту, Всесвітній день безпеки пацієнтів, День працівника страхового ринку;

– День працівників цивільного захисту, Всесвітній день безпеки пацієнтів, День працівника страхового ринку; 18 вересня – Міжнародний день рівної оплати праці, Всесвітній день корпоративної культури;

– Міжнародний день рівної оплати праці, Всесвітній день корпоративної культури; 19 вересня – День підвищення обізнаності про розшарування аорти;

День підвищення обізнаності про розшарування аорти; 20 вересня – День хірурга, День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора;

– День хірурга, День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора; 21 вересня – Міжнародний день миру, День працівників лісу, Всенародний День Батька;

Міжнародний день миру, День працівників лісу, Всенародний День Батька; 22 вересня – День осіннього рівнодення, День партизанської слави;

– День осіннього рівнодення, День партизанської слави; 23 вересня – День освітніх технологій, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми;

День освітніх технологій, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми; 24 вересня – День жіночого здоров’я та фітнесу;

День жіночого здоров’я та фітнесу; 25 вересня – Міжнародний день дочок, Всесвітній день мрії;

Міжнародний день дочок, Всесвітній день мрії; 26 вересня – Європейський день мов, Всесвітній день контрацепції, Всесвітній день здоров’я довкілля;

Європейський день мов, Всесвітній день контрацепції, Всесвітній день здоров’я довкілля; 27 вересня – День туризму, День вихователя;

– День туризму, День вихователя; 28 вересня – День машинобудівника, Всеукраїнський день дошкілля, Міжнародний день загального доступу до інформації;

– День машинобудівника, Всеукраїнський день дошкілля, Міжнародний день загального доступу до інформації; 29 вересня – Всесвітній день серця, День отоларинголога;

– Всесвітній день серця, День отоларинголога; 30 вересня – Міжнародний день перекладача, День усиновлення, Всеукраїнський день бібліотек.

