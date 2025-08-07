Укр Рус
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
5 хв.

Календар свят на вересень 2025: коли день підприємця, краси і туризму

календар свят на вересень 2025
Фото: Unsplash

Вересень — це не лише початок нового навчального року та осіннього сезону, а й час багатьох важливих подій.

Місяць розпочнеться з Дня знань, а далі в календарі – День нотаріату, День воєнної розвідки, День українського кіно, День фармацевта та багато інших свят.

Факти ICTV підготували повний перелік свят вересня 2025 року, щоби ви заздалегідь спланували перший місяць осені, а також не забули привітати рідних.

Календар свят на вересень 2025 року

  • 1 вересня – День знань;
  • 2 вересня – День нотаріату;
  • 3 вересня – День хмарочоса;
  • 4 вересня – День митного брокера, Всесвітній день тхеквондо, Всесвітній день сексуального здоров’я;
  • 5 вересня – Міжнародний день благодійності;
  • 6 вересня – День адміністратора ЦНАП;
  • 7 вересня – День підприємця, День воєнної розвідки;
  • 8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, Всесвітній день фізіотерапії та День фізіотерапевта;
  • 9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка
  • 10 вересня – Міжнародний день макіяжу, Міжнародний день гінекологічного здоров’я, Всесвітній день запобігання самогубствам;
  • 11 вересня – Всесвітній день боротьби з тероризмом,
  • 12 вересня – День програміста;
  • 13 вересня – День українського кіно, День фізичної культури і спорту, Всесвітній день надання першої медичної допомоги, День перукаря;
  • 14 вересня – День танкових військ, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День пам’яті жертв фашистів;
  • 15 вересня – Міжнародний день демократії;
  • 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару, Всесвітній день барбера;
  • 17 вересня – День працівників цивільного захисту, Всесвітній день безпеки пацієнтів, День працівника страхового ринку;
  • 18 вересня – Міжнародний день рівної оплати праці, Всесвітній день корпоративної культури;
  • 19 вересня – День підвищення обізнаності про розшарування аорти;
  • 20 вересня – День хірурга, День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора;
  • 21 вересня – Міжнародний день миру, День працівників лісу, Всенародний День Батька;
  • 22 вересня – День осіннього рівнодення, День партизанської слави;
  • 23 вересня – День освітніх технологій, Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми;
  • 24 вересня – День жіночого здоров’я та фітнесу;
  • 25 вересня – Міжнародний день дочок, Всесвітній день мрії;
  • 26 вересня – Європейський день мов, Всесвітній день контрацепції, Всесвітній день здоров’я довкілля;
  • 27 вересня – День туризму, День вихователя;
  • 28 вересня – День машинобудівника, Всеукраїнський день дошкілля, Міжнародний день загального доступу до інформації;
  • 29 вересня – Всесвітній день серця, День отоларинголога;
  • 30 вересня – Міжнародний день перекладача, День усиновлення, Всеукраїнський день бібліотек.
місячний календар на серпень 2025

