Какой праздник 21 августа 2025 года и почему этот день лучше провести без гостей

Сегодня, 21 августа, верующие чтят память святого апостола Фадея, святой мученицы Вассы и преподобного Аврамия Трудолюбивого, Печерского.

В мире эту дату связывают со многими событиями. Это Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, Всемирный день Аватара, День поэта, а также День без косметики и макияжа и День заботы о себе в интернете. В славянской традиции отмечают День Стрибога – повелителя ветра и бури.

Факты ICTV собрали все главные события 21 августа – узнавайте, какие существуют приметы, что разрешено и запрещено в этот день, а также кто празднует именины.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник – 21 августа 2025 года

21 августа верующие чтят память преподобного Аврамия Трудолюбивого, Печерского, апостола Фадея Эдесского и святой мученицы Вассы.

Преподобный Аврамий жил в Киево-Печерском монастыре в конце XII – начале XIII века. Его знали как смиренного и трудолюбивого монаха, поэтому и прозвали Трудолюбивым. Его мощи хранятся в Ближних пещерах Лавры. К святому обращаются во времена финансовых трудностей, безработицы или недостатка сил для работы, прося помощи и вдохновения.

Апостол Фадей был одним из 70 апостолов и происходил из сирийской Эдесы. Он принял крещение от Иоанна Крестителя, впоследствии стал учеником Христа и после Его Вознесения проповедовал в Месопотамии и Сирии. В родном городе обратил в христианство князя Авгаря и основал церковь в Вирити (современный Бейрут).

Святая мученица Васса жила в македонской Эдессе. Она воспитывала трех сыновей в христианской вере, за что вся семья подверглась преследованиям. Сыновья приняли мученическую смерть, а саму Вассу после пыток казнили мечом.

Кто празднует день ангела 21 августа 2025 года

Сегодня именины отмечают мужчины и мальчики, которых зовут Александр и Павел. Среди женщин и девушек день ангела празднуют Марфы.

Что нельзя делать 21 августа 2025 года

Тратить много денег, припасов и еды.

Ходить в гости или принимать посетителей у себя – это может вызвать ссоры.

Ссориться и ругаться с близкими.

Вытирать пыль в доме, чтобы не убрать удачу.

Что можно делать сегодня

День следует провести в спокойствии и хорошем настроении, избегая конфликтов и негативных эмоций.

Можно обратиться к преподобному Аврамию Трудолюбивому, Печерскому во времена финансовых трудностей, недостатка сил или безработицы. Ему молятся те, кто стремится найти работу или планирует выезд за границу. Также в этот день особую силу имеют сны и знаки, которые могут открыть будущее.

Астрологи советуют прогуляться у водоемов. Это благоприятное время для обучения, интуитивных знаний, медитации и коллективных дел. В этот день стоит заботиться об уюте в доме и избегать необдуманных решений.

Народные приметы на 21 августа 2025 года

Ясная погода обещает теплые недели впереди.

Много паутины – к потеплению.

Заморозки утром – к холодной и долгой зиме.

Много ягод рябины – к дождливой осени.

Желуди уродились – к снежному Рождеству.

Береза желтеет сверху – осень придет рано, снизу – ждите долгого «бабьего лета».

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.