Какой праздник 21 августа 2025 года и почему этот день лучше провести без гостей
Сегодня, 21 августа, верующие чтят память святого апостола Фадея, святой мученицы Вассы и преподобного Аврамия Трудолюбивого, Печерского.
В мире эту дату связывают со многими событиями. Это Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, Всемирный день Аватара, День поэта, а также День без косметики и макияжа и День заботы о себе в интернете. В славянской традиции отмечают День Стрибога – повелителя ветра и бури.
Факты ICTV собрали все главные события 21 августа – узнавайте, какие существуют приметы, что разрешено и запрещено в этот день, а также кто празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник – 21 августа 2025 года
21 августа верующие чтят память преподобного Аврамия Трудолюбивого, Печерского, апостола Фадея Эдесского и святой мученицы Вассы.
Преподобный Аврамий жил в Киево-Печерском монастыре в конце XII – начале XIII века. Его знали как смиренного и трудолюбивого монаха, поэтому и прозвали Трудолюбивым. Его мощи хранятся в Ближних пещерах Лавры. К святому обращаются во времена финансовых трудностей, безработицы или недостатка сил для работы, прося помощи и вдохновения.
Апостол Фадей был одним из 70 апостолов и происходил из сирийской Эдесы. Он принял крещение от Иоанна Крестителя, впоследствии стал учеником Христа и после Его Вознесения проповедовал в Месопотамии и Сирии. В родном городе обратил в христианство князя Авгаря и основал церковь в Вирити (современный Бейрут).
Святая мученица Васса жила в македонской Эдессе. Она воспитывала трех сыновей в христианской вере, за что вся семья подверглась преследованиям. Сыновья приняли мученическую смерть, а саму Вассу после пыток казнили мечом.
Кто празднует день ангела 21 августа 2025 года
Сегодня именины отмечают мужчины и мальчики, которых зовут Александр и Павел. Среди женщин и девушек день ангела празднуют Марфы.
Что нельзя делать 21 августа 2025 года
- Тратить много денег, припасов и еды.
- Ходить в гости или принимать посетителей у себя – это может вызвать ссоры.
- Ссориться и ругаться с близкими.
- Вытирать пыль в доме, чтобы не убрать удачу.
Что можно делать сегодня
День следует провести в спокойствии и хорошем настроении, избегая конфликтов и негативных эмоций.
Можно обратиться к преподобному Аврамию Трудолюбивому, Печерскому во времена финансовых трудностей, недостатка сил или безработицы. Ему молятся те, кто стремится найти работу или планирует выезд за границу. Также в этот день особую силу имеют сны и знаки, которые могут открыть будущее.
Астрологи советуют прогуляться у водоемов. Это благоприятное время для обучения, интуитивных знаний, медитации и коллективных дел. В этот день стоит заботиться об уюте в доме и избегать необдуманных решений.
Народные приметы на 21 августа 2025 года
- Ясная погода обещает теплые недели впереди.
- Много паутины – к потеплению.
- Заморозки утром – к холодной и долгой зиме.
- Много ягод рябины – к дождливой осени.
- Желуди уродились – к снежному Рождеству.
- Береза желтеет сверху – осень придет рано, снизу – ждите долгого «бабьего лета».