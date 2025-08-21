Яке свято 21 серпня 2025 та чому цей день краще провести без гостей

Сьогодні, 21 серпня, віряни вшановують пам’ять святого апостола Фадея, святої мучениці Васси та преподобного Аврамія Працелюбного, Печерського.

У світі цю дату пов’язують із багатьма подіями. Це Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму, Всесвітній день Аватара, День поета, а також День без косметики і макіяжу та День піклування про себе в інтернеті. У слов’янській традиції відзначають День Стрибога – повелителя вітру й бурі.

Факти ICTV зібрали всі головні події 21 серпня – дізнавайтеся, які існують прикмети, що дозволено й заборонено цього дня, а також хто святкує іменини.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 21 серпня 2025 року

21 серпня віряни вшановують пам’ять преподобного Аврамія Працелюбного, Печерського, апостола Фадея Едеського та святої мучениці Васси.

Преподобний Аврамій жив у Києво-Печерському монастирі наприкінці XII – на початку XIII століття. Його знали як смиренного та працьовитого ченця, тому й прозвали Працелюбним. Його мощі зберігаються у Ближніх печерах Лаври. До святого звертаються у часи фінансових труднощів, безробіття чи нестачі сил для роботи, просячи допомоги та натхнення.

Апостол Фадей був одним із 70 апостолів і походив із сирійської Едеси. Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя, згодом став учнем Христа і після Його Вознесіння проповідував у Месопотамії та Сирії. У рідному місті навернув у християнство князя Авгаря та заснував церкву у Віріті (сучасний Бейрут).

Свята мучениця Васса жила в македонській Едессі. Вона виховувала трьох синів у християнській вірі, за що вся родина зазнала переслідувань. Сини прийняли мученицьку смерть, а саму Вассу після тортур стратили мечем.

Хто святкує день ангела 21 серпня 2025 року

Сьогодні іменини відзначають чоловіки та хлопчики, яких звати Олександр і Павло. Серед жінок та дівчат день ангела святкують Марфи.

Що не можна робити 21 серпня 2025 року

Витрачати багато грошей, припасів та їжі.

Ходити в гості чи приймати відвідувачів у себе – це може спричинити сварки.

Сваритися і не лаятися з близькими.

Витирати пилюку у домі, щоб не прибрати удачу.

Що можна робити сьогодні

День слід провести у спокої та гарному настрої, уникаючи конфліктів і негативних емоцій.

Можна звернутися до преподобного Аврамія Працелюбного, Печерського у часи фінансових труднощів, браку сил чи безробіття. Йому моляться ті, хто прагне знайти роботу або планує виїзд за кордон. Також цього дня особливу силу мають сни й знаки, які можуть відкрити майбутнє.

Астрологи радять прогулятися біля водойм. Це сприятливий час для навчання, інтуїтивних знань, медитації та колективних справ. Цього дня варто дбати про затишок у домі й уникати необдуманих рішень.

Народні прикмети на 21 серпня 2025 року

Ясна погода обіцяє теплі тижні попереду.

Багато павутиння – до потепління.

Заморозки зранку – до холодної й довгої зими.

Багато ягід горобини – до дощової осені.

Жолуді вродили рясно – до сніжного Різдва.

Береза жовтіє зверху – осінь прийде рано, знизу – чекайте на довге “бабине літо”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.