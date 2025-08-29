Ежегодно 29 августа Украина чтит память защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

В этот день мы вспоминаем подвиг героев, которые мужественно встали на защиту родной земли. Сегодня стоит почтить память павших военных и поддержать их семьи, которые ежедневно переживают боль утраты.

День памяти защитников Украины — история

День памяти защитников Украины был установлен указом президента Владимира Зеленского 24 августа 2019 года. Дата 29 августа выбрана в память об Иловайской трагедии.

Именно в этот день 2014 года Иловайск должен был стать “зеленым коридором” для выхода украинских военных из российского окружения. Однако все обернулось предательством, сотнями погибших, раненых, взятых в плен и пропавших без вести. Символом этого дня является подсолнух, который цвел на украинских полях во время трагических событий.

Сегодня, в День памяти защитников Украины, мы вспоминаем не только погибших в Иловайской трагедии, но и всех воинов, отдавших свои жизни в борьбе с российской агрессией.

День памяти защитников Украины — слова для чествования

Сегодня мы чтим светлую память защитников Украины, которые отдали жизнь за нашу свободу. Их подвиг является символом несокрушимости украинского народа. Каждый из них оставил после себя след в нашей истории и в сердцах потомков. Всегда помните, какой дорогой ценой завоевывается независимость нашего государства.

Вечная слава всем защитникам и защитницам, погибшим в бою за Украину. Пусть их жизнь на небесах будет легкой, а их родные и друзья найдут силы пережить страшную утрату. Слава Украине!

Вечная память погибшим военным Украины. Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери близкого человека. Пусть светлые воспоминания о павших защитниках навсегда останутся в памяти родных, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал, любил и уважал героев.

Имена защитников, отдавших жизнь за Украину, навсегда запечатлены в истории нашего народа. Мы должны рассказывать о них будущим поколениям, чтобы их жертва не была забыта. Вечная память защитникам Украины, павшим в борьбе за свободу и право жить в мирной стране!

Мы помним и чтим тех, кто встал на защиту Украины и отдал жизнь за ее независимость. Пусть их жертва никогда не будет забыта, а их подвиг станет символом несокрушимой веры в Украину. Вечная слава нашим героям! Герои не умирают!

