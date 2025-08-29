Щороку 29 серпня Україна вшановує пам’ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

В цю дату ми згадуємо подвиг героїв, які мужньо стали на захист рідної землі. Сьогодні варто вшанувати пам’ять полеглих військових та підтримати їхні родини, які щодня переживають біль втрати.

День пам’яті захисників України – історія

День пам’яті захисників України було встановлено указом президента Володимира Зеленського 24 серпня 2019 року. Дата 29 серпня обрана в пам’ять про Іловайську трагедію.

Саме цього дня 2014 року Іловайськ мав стати “зеленим коридором” для виходу українських військових з російського оточення. Однак все обернулося зрадою, сотнями загиблих, поранених, взятих у полон та зниклих безвісти. Символом цього дня є соняшник, який ряснів на українських полях під час трагічних подій.

Сьогодні, у День пам’яті захисників України, ми згадуємо не лише загиблих в Іловайській трагедії, а й усіх воїнів, які віддали свої життя у боротьбі з російською агресією.

День пам’яті захисників України – слова для вшанування

***

Сьогодні ми вшановуємо світлу пам’ять захисників України, які віддали життя за нашу свободу. Їхній подвиг є символом незламності українського народу. Кожен із них залишив по собі слід у нашій історії та в серцях нащадків. Завжди пам’ятайте, якою дорогою ціною виборюється незалежність нашої держави.

***

Вічна слава всім захисникам і захисницям, які загинули в бою за Україну. Нехай їхнє життя на небесах буде легким, а їхні рідні та друзі знайдуть сили пережити страшну втрату. Слава Україні!

***

Вічна пам’ять загиблим військовим України. Важко знайти слова втіхи, неможливо залікувати біль і гіркоту від втрати близької людини. Нехай світлі спогади про полеглих захисників назавжди залишаться в пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, всіх, хто знав, любив і поважав героїв.

***

Імена захисників, що віддали життя за Україну, навічно закарбовані в історії нашого народу. Ми маємо розповідати про них майбутнім поколінням, щоб їхня жертва не забувалася. Вічна пам’ять захисникам України, які полягли в боротьбі за свободу та право жити у мирній країні!

***

Ми пам’ятаємо і шануємо тих, хто став на захист України і віддав життя за її незалежність. Нехай їхня жертва ніколи не буде забута, а їхній подвиг стане символом незламної віри в Україну. Вічна слава нашим героям! Герої не вмирають!

***

