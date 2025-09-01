С первым днем осени: поздравления, согревающие сердце
Первый день осени символизирует начало нового этапа года. Это время, когда лето остается в воспоминаниях, заканчиваются длинные каникулы у школьников, за окном начинает дождь и чаще хочется укутаться в плед с чашкой чая или какао.
В этот день принято поздравлять близких и друзей, желать победы, мира, добрых перемен и вдохновения. Ведь осень имеет свое меланхоличное очарование.
На Факты ICTV мы подготовили подборку поздравлений с первым днем осени 2025 в стихах и картинках, которыми можно поделиться в соцсетях или отправить лично.
С первым днем осени – поздравления в картинках
Эти открытки по случаю начала осени станут приятным знаком внимания для друзей, родных или коллег.
С первым днем осени – поздравления в стихах
Золотая пора. С первым днем сентября!
Праздник осени в воздухе веет.
Пусть листва шелестит, за окном дождь шумит,
И уют вечеров сердце греет.
Повседневных чудес, пусть уляжется стресс,
На душе пусть спокойнее станет.
Поздравления прими, пусть букет теплых слов
До весны простоит, не завянет!
***
До свидания, скажу лету,
Здравствуй, осень золотая,
Первый день сегодня твой
С легкой грустью я встречаю.
Не спеши, прошу тебя я,
Утром нас будить дождем,
Ты порадуй урожаем
И побалуй нас теплом.
Первый день осенний твой
Будет светел пусть и чист,
На ладони упадет мне
Пусть твой первый желтый лист.
***
Вот и первый день осенний,
Завершилась летняя пора.
Не печалься. Без сомнений,
Осень будет теплоты полна.
Даже если дождики и грозы
Будут планы разрушать.
На душе цветут пусть розы,
Чтобы не пришлось скучать.
***
Пусть осень подарит тепло,
Уют пусть в ваш дом принесет,
Чтоб правило в нем лишь добро,
Ненастья пускай унесет.
Чтоб щедрою стала она,
Чтоб стала особой для вас.
А дружба была чтоб верна,
Спасала от грусти чтоб нас.
С первым днем осени – поздравление в прозе
С первым днем осени! Пусть эта пора подарит тепло домашнего уюта, новые возможности и вдохновение! Пусть каждый день будет светлым и добрым!
***
Поздравляю с первым днем осени! Желаю, чтобы в сердце всегда было солнечно, даже когда за окном дождь. Пусть осень принесет только радость и гармонию!
***
Пусть с первого осеннего дня начнется время перемен к лучшему! Желаю вдохновения, сил для новых начинаний и приятных неожиданностей!
***
С началом осени! Пусть в этот сезон в вашу жизнь придет спокойствие, тепло и уверенность в завтрашнем дне!
***
Осень всегда дарит особое настроение! Желаю, чтобы этот сентябрь открыл новую страницу радости, победы, мира и счастливых моментов!