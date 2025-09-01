Первый день осени символизирует начало нового этапа года. Это время, когда лето остается в воспоминаниях, заканчиваются длинные каникулы у школьников, за окном начинает дождь и чаще хочется укутаться в плед с чашкой чая или какао.

В этот день принято поздравлять близких и друзей, желать победы, мира, добрых перемен и вдохновения. Ведь осень имеет свое меланхоличное очарование.

На Факты ICTV мы подготовили подборку поздравлений с первым днем осени 2025 в стихах и картинках, которыми можно поделиться в соцсетях или отправить лично.

Сейчас смотрят

С первым днем осени – поздравления в картинках

Эти открытки по случаю начала осени станут приятным знаком внимания для друзей, родных или коллег.

С первым днем осени – поздравления в стихах

Золотая пора. С первым днем сентября!

Праздник осени в воздухе веет.

Пусть листва шелестит, за окном дождь шумит,

И уют вечеров сердце греет.

Повседневных чудес, пусть уляжется стресс,

На душе пусть спокойнее станет.

Поздравления прими, пусть букет теплых слов

До весны простоит, не завянет!

***

До свидания, скажу лету,

Здравствуй, осень золотая,

Первый день сегодня твой

С легкой грустью я встречаю.

Не спеши, прошу тебя я,

Утром нас будить дождем,

Ты порадуй урожаем

И побалуй нас теплом.

Первый день осенний твой

Будет светел пусть и чист,

На ладони упадет мне

Пусть твой первый желтый лист.

***

Вот и первый день осенний,

Завершилась летняя пора.

Не печалься. Без сомнений,

Осень будет теплоты полна.

Даже если дождики и грозы

Будут планы разрушать.

На душе цветут пусть розы,

Чтобы не пришлось скучать.

***

Пусть осень подарит тепло,

Уют пусть в ваш дом принесет,

Чтоб правило в нем лишь добро,

Ненастья пускай унесет.

Чтоб щедрою стала она,

Чтоб стала особой для вас.

А дружба была чтоб верна,

Спасала от грусти чтоб нас.

С первым днем осени – поздравление в прозе

С первым днем осени! Пусть эта пора подарит тепло домашнего уюта, новые возможности и вдохновение! Пусть каждый день будет светлым и добрым!

***

Поздравляю с первым днем осени! Желаю, чтобы в сердце всегда было солнечно, даже когда за окном дождь. Пусть осень принесет только радость и гармонию!

***

Пусть с первого осеннего дня начнется время перемен к лучшему! Желаю вдохновения, сил для новых начинаний и приятных неожиданностей!

***

С началом осени! Пусть в этот сезон в вашу жизнь придет спокойствие, тепло и уверенность в завтрашнем дне!

***

Осень всегда дарит особое настроение! Желаю, чтобы этот сентябрь открыл новую страницу радости, победы, мира и счастливых моментов!

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.