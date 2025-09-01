Перший день осені символізує початок нового етапу року. Це час, коли літо лишається у спогадах, завершуються довгі канікули у школярів, за вікном починає дощити і частіше хочеться кутатися в плед з чашкою чаю або какао.

У цей день заведено вітати близьких і друзів, бажати перемоги, миру, добрих змін та натхнення. Адже осінь має свою меланхолійну чарівність.

На Фактах ICTV ми підготували добірку привітань з першим днем осені 2025 у віршах та картинках, якими можна поділитися у соцмережах чи надіслати особисто.

З першим днем осені – привітання у картинках

Ці листівки з нагоди початку осені стануть приємним знаком уваги для друзів, рідних чи колег.

З першим днем осені – привітання у віршах

Додолу лист багряний опадає,

Вкриває землю, наче жовтий сніг.

Хай кожному ця осінь нагадає,

Моменти із життя, що так беріг…

(Людмила Степанишена)

***

Сьогоднішнє сонце уперше

Можна назвати осіннім,

Закохане у осінь серце

Нарешті вийде із тіні,

Під контролем неба

Осиплеться листя додолу,

Жовтогаряче і тепле,

Осіння казка довкола.

(Арі Задворна)

***

Чарівний ранок… Осінь, прохолода,

Качки зібрались снідати в ставку.

Вже літечко пішло і трохи шкода…

Та осінь маємо чудову і дзвінку!

Краса повсюди просто несказанна!

А вранці, тільки сонечко встає,

Над річкою вода парує гарно,

І в цьому дивовижна казка є…

(Надія Красоткіна)

***

Вереснева тепла днина

В серці радість поселяє…

Острови у небі синім

Вільний вітер підганяє…

Все, що збурювало розум,

Подалося, ген, за хмари…

І поезію – не прозу –

З вереснем пишу на пару…

Він дарує спокій, тишу,

Додає снаги і сили;

Мов дитя мене колише,

Геть жене думки примхливі…

(Вікторія Івченко)

З першим днем осені – привітання у прозі

З першим днем осені! Хай ця пора подарує тепло домашнього затишку, нові можливості та натхнення! Нехай кожен день буде світлим і добрим!

***

Вітаю з першим днем осені! Бажаю, щоб у серці завжди було сонячно, навіть коли за вікном дощ. Хай осінь принесе лише радість і гармонію!

***

Хай з першого осіннього дня розпочнеться час змін на краще! Бажаю натхнення, сил для нових починань і приємних несподіванок!

***

З початком осені! Хай у цей сезон у ваше життя прийде спокій, тепло й упевненість у завтрашньому дні!

***

Осінь завжди дарує особливий настрій! Бажаю, щоб цей вересень відкрив нову сторінку радості, перемоги, миру та щасливих моментів!

