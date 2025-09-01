З першим днем осені: привітання, що зігріють серце
Перший день осені символізує початок нового етапу року. Це час, коли літо лишається у спогадах, завершуються довгі канікули у школярів, за вікном починає дощити і частіше хочеться кутатися в плед з чашкою чаю або какао.
У цей день заведено вітати близьких і друзів, бажати перемоги, миру, добрих змін та натхнення. Адже осінь має свою меланхолійну чарівність.
На Фактах ICTV ми підготували добірку привітань з першим днем осені 2025 у віршах та картинках, якими можна поділитися у соцмережах чи надіслати особисто.
З першим днем осені – привітання у картинках
Ці листівки з нагоди початку осені стануть приємним знаком уваги для друзів, рідних чи колег.
З першим днем осені – привітання у віршах
Додолу лист багряний опадає,
Вкриває землю, наче жовтий сніг.
Хай кожному ця осінь нагадає,
Моменти із життя, що так беріг…
(Людмила Степанишена)
***
Сьогоднішнє сонце уперше
Можна назвати осіннім,
Закохане у осінь серце
Нарешті вийде із тіні,
Під контролем неба
Осиплеться листя додолу,
Жовтогаряче і тепле,
Осіння казка довкола.
(Арі Задворна)
***
Чарівний ранок… Осінь, прохолода,
Качки зібрались снідати в ставку.
Вже літечко пішло і трохи шкода…
Та осінь маємо чудову і дзвінку!
Краса повсюди просто несказанна!
А вранці, тільки сонечко встає,
Над річкою вода парує гарно,
І в цьому дивовижна казка є…
(Надія Красоткіна)
***
Вереснева тепла днина
В серці радість поселяє…
Острови у небі синім
Вільний вітер підганяє…
Все, що збурювало розум,
Подалося, ген, за хмари…
І поезію – не прозу –
З вереснем пишу на пару…
Він дарує спокій, тишу,
Додає снаги і сили;
Мов дитя мене колише,
Геть жене думки примхливі…
(Вікторія Івченко)
З першим днем осені – привітання у прозі
З першим днем осені! Хай ця пора подарує тепло домашнього затишку, нові можливості та натхнення! Нехай кожен день буде світлим і добрим!
***
Вітаю з першим днем осені! Бажаю, щоб у серці завжди було сонячно, навіть коли за вікном дощ. Хай осінь принесе лише радість і гармонію!
***
Хай з першого осіннього дня розпочнеться час змін на краще! Бажаю натхнення, сил для нових починань і приємних несподіванок!
***
З початком осені! Хай у цей сезон у ваше життя прийде спокій, тепло й упевненість у завтрашньому дні!
***
Осінь завжди дарує особливий настрій! Бажаю, щоб цей вересень відкрив нову сторінку радості, перемоги, миру та щасливих моментів!