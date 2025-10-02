Сегодня, 2 октября, в Украине чтят память священномученика Киприана, мученицы Юстины и мученика Феоктиста. В православном календаре эта дата известна также под народным названием Куприянов день.

В мировом календаре 2 октября отмечено большим количеством событий. Это Всемирный день сельскохозяйственных животных, Всемирный день без алкоголя, Международный день социального педагога и Международный день ненасилия. Также в этот день в мире отмечают День уролога.

Какой сегодня церковный праздник – 2 октября 2025 года

В этот день православная церковь чтит память священномученика Киприана, мученицы Юстины и мученика Феоктиста. В народном календаре эта дата известна как Куприянов день или Журавлиное вече. Люди говорили, что в этот день журавли проводят собрание перед отлетом в теплые края.

Святые Киприан и Юстина жили в III–IV веках и пострадали за христианскую веру во времена гонений императора Диоклетиана.

Киприан, который когда-то занимался языческой магией, обратился к Христу благодаря силе молитвы Юстины и стал епископом. Вместе с ней он был казнен за веру, а воин Феоктист, ставший свидетелем их подвига, открыто признал себя христианином и также принял мученическую смерть.

Кто празднует день ангела 2 октября 2025 года

В этот день именины отмечают Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор и Яков. Также день ангела празднуют Анна, Александра, Юстина и Устина.

Что нельзя делать 2 октября 2025 года

Лениться – в народе верили, что бездействие в этот день приводит к болезням.

Ссориться, выяснять отношения и сквернословить.

Брать или давать деньги в долг.

Отправляться в дальний путь.

Употреблять алкоголь, потому что в этот день особенно легко навлечь на себя беду.

Что можно делать сегодня

Этот день считается энергетически самым сильным, поэтому провести его следует активно: заняться физическим трудом, спортом или творчеством. Также это благоприятное время для бизнеса, начала новых дел и оздоровительных практик.

В этот день верующие просят в молитве святых Киприана и Юстина о защите от зла и искушений. Допускается рукоделие, работа дома, сбор грибов или посадка подзимних культур.

Можно позволить себе приятные покупки, небольшие радости и даже неожиданные поступки. Энергия Водолея способствует смелым решениям, новым идеям, реформам и рискованным проектам. В это время хорошо находиться в обществе друзей или коллег, ведь социальные контакты приносят пользу.

Народные приметы на 2 октября 2025 года

Дует южный ветер – ждите хорошего урожая озимых.

Если в этот день пошел дождь – скоро будут заморозки.

Много грибов в лесу – следующее лето будет дождливым.

Деревья активно сбрасывают листья – холода и зима уже близко.

