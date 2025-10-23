Сегодня, 23 октября, в Украине отмечают День работников рекламы – профессиональный праздник специалистов, работающих в сфере создания и размещения рекламных материалов.

В мире на эту дату приходится Международный день снежного барса и День организаторов мероприятий. Также 23 октября распространяют информацию о редких заболеваниях, в частности синдроме эпилепсии и синдроме Кабуки.

Для православных верующих этот день посвящен чествованию Собора волынских святых и святого апостола Иакова.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали все главные события этого дня — узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 23 октября 2025 года

23 октября в церковном календаре – это день почитания Собора волынских святых и святого апостола Иакова.

Собор волынских святых установлен в честь всех праведников и подвижников, которые утвердили православную веру на Волыни и стали духовными покровителями края. В этот список входят такие святые, как преподобный Иов Почаевский, княгиня Ольга, князь Владимир Великий, преподобный Феодосий Печерский и мученики Холмские и Подляские и другие. В этот день верующие вспоминают их подвиги веры, молитвы и мученичества.

Апостол Иаков, которого также чтят сегодня, принадлежал к 12 ближайшим ученикам Христа и был первым епископом Иерусалимской Церкви. Он прославился чрезвычайно строгой подвижнической жизнью: постоянно молился, соблюдал пост, не употреблял мяса и вина, носил власяницу. За свои проповеди был сброшен с храма и забит камнями.

Какой сегодня, 23 октября 2025 года, день в Украине

23 октября в Украине отмечают День работников рекламы, который также называют Днем рекламиста. Праздник существует с 1994 года и, хотя и не имеет официального государственного статуса, стал традиционным для рекламной индустрии.

Этот день объединяет не только рекламистов, но и представителей смежных сфер: маркетологов, дизайнеров, бренд-менеджеров, копирайтеров и промоутеров. Их работа формирует информационную среду, влияет на потребительские решения и создает имидж брендов и товаров.

Реклама имеет давнюю историю — от призывов торговцев в Древнем Риме до современных цифровых кампаний в соцсетях. Сегодня это большая креативная индустрия, сочетающая искусство, аналитику и технологии. В Украине активное развитие рекламной отрасли началось после принятия Закона «О рекламе» в 1996 году.

Кто празднует день ангела 23 октября 2025 года

Сегодня именины празднуют Владимир, Игнат, Максим, Николай, Александр, Яков и Ефросиния.

Имя Яков в этот день особенно почитается, ведь православная церковь вспоминает апостола, которого звали Иаков. Считается, что молитвы к святому в день именины имеют особую силу, приносят духовную поддержку и защиту.

Что нельзя делать 23 октября 2025 года

Переедать или употреблять тяжелую пищу.

Поддаваться эмоциям, проявлять злость или раздражительность.

Принимать резкие решения или кардинально менять планы.

Давать деньги в долг и брать ссуды – по народным поверьям, это приводит к затяжным финансовым трудностям.

Что можно делать сегодня

День способствует началу новых дел, старту оздоровительных программ, бизнес-проектов, обучению или самосовершенствованию. Организм особенно чувствителен к сигналам, поэтому именно сегодня полезно тестировать новые продукты, чтобы понять, какие из них приносят вам энергию и пользу.

Это день щедрости и альтруизма – рекомендуется делать добрые дела, дарить подарки, делиться ресурсами и положительными эмоциями. Такие действия усиливают гармонию с окружающим миром и привлекают удачу.

Астрологически период Луны в Скорпионе призывает к внутреннему анализу. Вместо резких шагов лучше сосредоточиться на самосознании, работать над собственными недостатками и избегать конфликтных ситуаций. День также благоприятен для укрепления личных отношений и доверия между партнерами.

Народные приметы на 23 октября 2025 года

Если до этого дня не было мороза – зима придет не раньше чем через четыре недели.

Ветер с востока или севера – к быстрому похолоданию.

Желтые листья падают с ивы большими пучками – зима будет ранняя и холодная.

Пчелы не вылетают из ульев – скоро ударят морозы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.