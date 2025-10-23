Сьогодні, 23 жовтня, в Україні відзначають День працівників реклами – професійне свято фахівців, які працюють у сфері створення та розміщення рекламних матеріалів.

У світі на цю дату припадають Міжнародний день снігового барса та День організаторів заходів. Також 23 жовтня поширюють інформацію про рідкісні захворювання, зокрема синдром епілепсії та синдром Кабукі.

Для православних вірян цей день присвячений вшануванню Собору волинських святих та святого апостола Якова.

Факти ICTV зібрали всі головні події цього дня — дізнавайтеся, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 23 жовтня 2025 року

23 жовтня у церковному календарі – це день вшанування Собору волинських святих та святого апостола Якова.

Собор волинських святих встановлений на честь усіх праведників і подвижників, які утвердили православну віру на Волині та стали духовними покровителями краю. До цього списку належать такі святі, як преподобний Іов Почаївський, княгиня Ольга, князь Володимир Великий, преподобний Феодосій Печерський та мученики Холмські й Підляські та інші. У цей день віряни згадують їхні подвиги віри, молитви та мучеництва.

Апостол Яків, якого також вшановують сьогодні, належав до 12 найближчих учнів Христових і був першим єпископом Єрусалимської Церкви. Він прославився надзвичайно суворим подвижницьким життям: постійно молився, дотримувався посту, не вживав м’яса та вина, носив волосяницю. За свої проповіді був скинутий із храму та забитий камінням.

Який сьогодні, 23 жовтня 2025 року, день в Україні

23 жовтня в Україні відзначають День працівників реклами, який також називають Днем рекламіста. Свято існує з 1994 року та хоч і не має офіційного державного статусу, стало традиційним для рекламної індустрії.

Цей день об’єднує не лише рекламістів, а й представників пов’язаних сфер: маркетологів, дизайнерів, бренд-менеджерів, копірайтерів і промоутерів. Їхня робота формує інформаційне середовище, впливає на споживчі рішення та створює імідж брендів і товарів.

Реклама має давню історію – від закликів торговців у Стародавньому Римі до сучасних цифрових кампаній у соцмережах. Сьогодні це велика креативна індустрія, що поєднує мистецтво, аналітику та технології. В Україні активний розвиток рекламної галузі почався після ухвалення Закону Про рекламу у 1996 році.

Хто святкує день ангела 23 жовтня 2025 року

Сьогодні іменини святкують Володимир, Гнат, Максим, Микола, Олександр, Яків та Єфросинія.

Ім’я Яків цього дня особливо вшановується, адже православна церква згадує апостола, якого звали саме так. Вважається, що молитви до святого у день іменин мають особливу силу, приносять духовну підтримку та захист.

Що не можна робити 23 жовтня 2025 року

Переїдати або вживати важку їжу.

Піддаватися емоціям, проявляти злість чи дратівливість.

Ухвалювати різкі рішення або кардинально змінювати плани.

Давати гроші в борг і брати позики – за народним віруванням, це призводить до затяжних фінансових труднощів.

Що можна робити сьогодні

День сприяє початку нових справ, старту оздоровчих програм, бізнес-проєктів, навчання або самовдосконалення. Організм особливо чутливий до сигналів, тому саме сьогодні корисно тестувати нові продукти, щоб зрозуміти, які з них приносять вам енергію та користь.

Це день щедрості та альтруїзму – рекомендується робити добрі справи, дарувати подарунки, ділитися ресурсами та позитивними емоціями. Такі дії посилюють гармонію з навколишнім світом та привертають удачу.

Астрологічно період Місяця в Скорпіоні закликає до внутрішнього аналізу. Замість різких кроків краще зосередитись на самоусвідомленні, працювати над власними недоліками та уникати конфліктних ситуацій. День також сприятливий для зміцнення особистих стосунків і довіри між партнерами.

Народні прикмети на 23 жовтня 2025 року

Якщо до цього дня не було морозу – зима прийде не раніше ніж через чотири тижні.

Вітер зі сходу або півночі – до швидкого похолодання.

Жовте листя падає з верби великими жмутами – зима буде рання й холодна.

Бджоли не вилітають із вуликів — скоро вдарять морози.

