Сегодня, 26 октября, в Украине отмечают профессиональный праздник автомобилисты. Также на этот день приходится переход на зимнее время: в 4:00 утра украинцы переводят стрелки часов на один час назад.

Среди международных событий – День интерсекс-людей, призванный привлечь внимание к правам интерсекс-сообщества, Праздник приятных неожиданностей, который поощряет дарить радость и хорошие эмоции, а также Международный день свекрови и тещи, посвященный женщинам, воспитавшим партнеров в браке.

Для православных верующих это день памяти великомученика Димитрия Солунского, одного из самых почитаемых святых ранней церкви.

Факты ICTV собрали все главные события этого дня – узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 26 октября 2025 года

В этот день православные верующие чтят память великомученика Дмитрия Солунского, одного из самых почитаемых святых раннехристианской церкви. Он прославился как отважный воин и ревностный защитник христианской веры, за что был казнен в 306 году по приказу императора Максимиана.

Святой Дмитрий родился в городе Солунь (ныне – Салоники, Греция) в знатной римской семье. Несмотря на требования императора преследовать христиан, он открыто исповедовал веру во Христа и обращал к ней других. За это его заключили в тюрьму, а впоследствии казнили, пронзив копьями. По преданию, после смерти его мощи начали выделять чудотворное миро, от которого исцелялись больные, поэтому святого называют Мироточивым.

Великомученик Дмитрий считается покровителем воинов и защитников, к нему молятся о духовной силе, помощи в борьбе со злом и защите от врагов. На украинских землях праздник Дмитрия традиционно связывали с наступлением холодов и завершением хозяйственного года, а в народе говорили: “На святого Дмитрия зима на пороге”.

Какой сегодня, 26 октября 2025 года, день в Украине

Сегодня в Украине отмечают День автомобилиста и дорожника – официальный профессиональный праздник всех, кто работает в автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве. Он установлен указом президента Украины в 1993 году и отмечается в последнее воскресенье октября.

Этот праздник объединяет профессиональных водителей, работников автопарков, дорожных инженеров, механиков, конструкторов, работников СТО и шиномонтажей, а также всех автомобилистов-любителей.

В этот же день украинцы переходят на зимнее время – в 4:00 утра стрелки часов переводят на один час назад. Эта традиция была введена с целью экономии энергоресурсов. Впервые ее применили в 1916 году Германия и Австро-Венгрия.

В Украине эта практика действует с 1981 года. Несмотря на дискуссии о целесообразности перехода, он остается в силе, ведь согласован с правилами, принятыми в Европейском Союзе.

Кто празднует день ангела 26 октября 2025 года

26 октября свои именины отмечают Антон, Василий, Дмитрий и Афанасий.

Особым этот день является для мужчин по имени Дмитрий, ведь православная церковь чтит великомученика Димитрия Солунского.

Что нельзя делать 26 октября 2025 года

Начинать новые дела, рисковать или вкладывать средства – высокий риск ошибок и потерь.

Жениться или назначать помолвку – браки, заключенные в этот день, считаются неудачными и могут закончиться разводом.

Работать физически до изнеможения, заниматься тяжелым трудом или стирать – по поверью это «замыкает удачу» на зиму.

Давать деньги в долг или брать кредиты – считалось, что из дома уйдет достаток.

Ссориться, осуждать, поддаваться чужому влиянию.

Принижать советы других или навязывать свои, особенно если вас об этом не просят.

Что можно делать сегодня

26 октября – день, когда стоит сосредоточиться на внутреннем порядке и духовном равновесии. Луна в знаке Стрельца настраивает на обучение, поиск наставников и познание нового. Это благоприятное время для самообразования, планирования будущих проектов и построения стратегий.

В этот день усиливается творческий потенциал: хорошо формировать идеи, продумывать новые концепции, заниматься духовными практиками, систематизировать информацию. В бизнесе стоит делать внутренние перестановки, пересматривать структуру работы.

Организм в этот день сам подсказывает, какая пища будет полезной. Можно позволить себе вкусную трапезу, но есть следует медленно, осознанно, получая удовольствие от каждого кусочка. Благоприятно подстричься – это считается знаком улучшения финансового положения.

Также этот день подходит для молитвы, поминовения предков, приведения в порядок дома и мыслей. Важно избегать людей, которые истощают эмоционально, и больше общаться с теми, кто поддерживает и вдохновляет.

Народные приметы на 26 октября 2025 года

Теплая погода в этот день предвещает мягкую зиму и раннюю весну.

Если ударил мороз – весна будет холодной и затяжной.

Много облаков и ветер – к непогоде и снегопадам.

Грибы еще появляются в лесу – зима будет поздней.

Если земля замерзла – зима будет ранней и суровой.

