Сьогодні, 26 жовтня, в Україні відзначають професійне свято автомобілісти. Також на цей день припадає перехід на зимовий час: о 4:00 ранку українці переводять стрілки годинника на одну годину назад.

Серед міжнародних подій – День інтерсекс-людей, покликаний привернути увагу до прав інтерсекс-спільноти, Свято приємних несподіванок, що заохочує дарувати радість і добрі емоції, а також Міжнародний день свекрухи та тещі, присвячений жінкам, які виховали партнерів у подружжі.

Для православних вірян це день пам’яті великомученика Димитрія Солунського, одного з найбільш шанованих святих ранньої церкви.

Яке сьогодні церковне свято – 26 жовтня 2025 року

Цього дня православні віряни вшановують пам’ять великомученика Димитрія Солунського, одного з найшанованіших святих ранньохристиянської церкви. Він прославився як відважний воїн і ревний захисник християнської віри, за що був страчений у 306 році за наказом імператора Максиміана.

Святий Димитрій народився в місті Солунь (тепер – Салоніки, Греція) у знатній римській родині. Попри вимоги імператора переслідувати християн, він відкрито сповідував віру у Христа та навертав до неї інших. За це його ув’язнили, а згодом стратили, пронизавши списами. За переказами, після смерті його мощі почали виділяти чудотворне миро, від якого зцілювалися хворі, тому святого називають Мироточивим.

Великомученик Димитрій вважається покровителем воїнів і захисників, до нього моляться про духовну силу, допомогу в боротьбі зі злом і захист від ворогів. На українських землях свято Димитра традиційно пов’язували з настанням холодів і завершенням господарського року, а в народі казали: “На святого Дмитра зима на порозі”.

Який сьогодні, 26 жовтня 2025 року, день в Україні

Сьогодні в Україні відзначають День автомобіліста і дорожника – офіційне професійне свято всіх, хто працює в автомобільному транспорті та дорожньому господарстві. Воно встановлене указом президента України у 1993 році та відзначається в останню неділю жовтня.

Це свято об’єднує професійних водіїв, працівників автопарків, дорожніх інженерів, механіків, конструкторів, працівників СТО та шиномонтажів, а також усіх автомобілістів-любителів.

Цього ж дня українці переходять на зимовий час – о 4:00 ранку стрілки годинника переводять на одну годину назад. Цю традицію запровадили з метою економії енергоресурсів. Вперше її застосували у 1916 році Німеччина й Австро-Угорщина.

В Україні ця практика діє з 1981 року. Попри дискусії щодо доцільності переходу, він залишається чинним, адже узгоджений із правилами, прийнятими в Європейському Союзі.

Хто святкує день ангела 26 жовтня 2025 року

26 жовтня свої іменини відзначають Антон, Василь, Дмитро та Опанас.

Особливим цей день є для чоловіків на ім’я Дмитро, адже православна церква вшановує великомученика Димитрія Солунського.

Що не можна робити 26 жовтня 2025 року

Починати нові справи, ризикувати або вкладати кошти – високий ризик помилок та втрат.

Одружуватися або призначати заручини – шлюби, укладені цього дня, вважаються невдалими і можуть закінчитися розлученням.

Працювати фізично до виснаження, займатися важкою працею чи прати – за повір’ям це “замикає удачу” на зиму.

Давати гроші в борг або брати кредити – вважалося, що з оселі піде достаток.

Сваритися, осуджувати, піддаватися чужому впливу.

Знецінювати поради інших або нав’язувати свої, особливо якщо вас про це не просять.

Що можна робити сьогодні

26 жовтня – день, коли варто зосередитися на внутрішньому порядку та духовній рівновазі. Місяць у знаку Стрільця налаштовує на навчання, пошук наставників і пізнання нового. Це сприятливий час для самоосвіти, планування майбутніх проєктів і побудови стратегій.

Цього дня підсилюється творчий потенціал: добре формувати ідеї, продумувати нові концепції, займатися духовними практиками, систематизувати інформацію. У бізнесі варто робити внутрішні перестановки, переглядати структуру роботи.

Організм у цей день сам підказує, яка їжа буде корисною. Можна дозволити собі смачну трапезу, але їсти слід повільно, усвідомлено, отримуючи задоволення від кожного шматка. Сприятливо підстригтися – це вважається знаком на покращення фінансового становища.

Також цей день підходить для молитви, поминання предків, упорядкування дому та думок. Важливо уникати людей, які виснажують емоційно, і більше спілкуватися з тими, хто підтримує і надихає.

Народні прикмети на 26 жовтня 2025 року

Тепла погода цього дня віщує м’яку зиму та ранню весну.

Якщо вдарив мороз – весна буде холодною і затяжною.

Багато хмар і вітер – до негоди та снігопадів.

Гриби ще з’являються в лісі – зима буде пізньою.

Якщо земля замерзла – зима буде рання та сувора.

