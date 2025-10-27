В понедельник, 27 октября, отмечается День украинской письменности и языка, Всемирный день аудиовизуального наследия, Международный день школьных библиотек, Международный день плюшевого мишки и Всемирный день эрготерапии или трудотерапии.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Нестора Летописца. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 27 октября 2025 года

В этот день православные верующие чтят память преподобного Нестора Летописца. Он жил в XI веке, был монахом Киево-Печерского монастыря и считается одним из первых историков Руси.

Именно ему приписывают авторство Повести временных лет – древнейшей летописи, рассказывающей о начале украинского государства. Книжное дело и составление летописей были делом всей жизни Нестора. Преподобный умер около 1114 года в Киево-Печерской лавре, где и был похоронен.

Какой сегодня, 27 октября 2025 года, день в Украине

27 октября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Праздник был установлен указом президента в 1997 году в поддержку инициативы общественных организаций.

Цель мероприятия — почтить историю становления украинского языка и его важное значение в жизни нации. В этот день традиционно проводят Радиодиктант национального единства, а в учебных заведениях организуют конкурсы чтецов и тематические занятия.

Кто празднует день ангела 27 октября 2025 года

Именины сегодня отмечают обладатели имен Андрей, Валентин, Марк и Нестор. Поздравьте их пожеланиями здоровья, мира и благополучия.

Что нельзя делать 27 октября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы не советуют отказывать в помощи и давать деньги в долг.

27 октября стоит быть осторожным с обещаниями. Если не выполните то, что пообещали в этот день, удача и благополучие отвернутся от вас.

Что можно делать сегодня

В этот день можно убирать, стирать, готовить, заниматься рукоделием, творчеством и различными домашними делами.

Согласно лунному календарю, 27 октября — это день интуиции, любви и исследований. Благоприятная дата для заключения браков, научной работы и духовных практик. Возможно усиление пророческих ощущений и творческих идей.

Народные приметы на 27 октября 2025 года

Выпал снег — весна будет ранней.

На деревьях целый день держится иней — ждите морозов.

Гусь долго плавает по воде — морозы еще не придут.

Утром туман — к потеплению.

