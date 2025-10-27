У понеділок, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови, Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, Міжнародний день шкільних бібліотек, Міжнародний день плюшевого ведмедика та Всесвітній день ерготерапії або трудотерапії.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Нестора Літописця. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 27 жовтня 2025 року

Цього дня православні віряни вшановують пам’ять преподобного Нестора Літописця. Він жив у XI столітті, був ченцем Києво-Печерського монастиря та вважається одним із перших істориків Русі.

Саме йому приписують авторство Повісті минулих літ – найдавнішого літопису, який розповідає про початок української держави. Книжна справа і складання літописів були справами усього життя Нестора. Преподобний помер близько 1114 року у Києво-Печерській лаврі, де і був похований.

Який сьогодні, 27 жовтня 2025 року, день в Україні

27 жовтня в Україні відзначають День української писемності та мови. Свято було встановлено указом президента у 1997 році на підтримку ініціативи громадських організацій.

Мета події – вшанувати історію становлення української мови та її важливе значення в житті нації. Цього дня традиційно проводять Радіодиктант національної єдності, а в навчальних закладах організовують конкурси читців і тематичні заняття.

Хто святкує день ангела 27 жовтня 2025 року

Іменини сьогодні відзначають власники імен Андрій, Валентин, Марк і Нестор. Привітайте їх побажаннями здоров’я, миру і благополуччя.

Що не можна робити 27 жовтня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети не радять відмовляти у допомозі і давати гроші в борг.

27 жовтня варто бути обережним із обіцянками. Якщо не виконаєте те, що пообіцяли цього дня – удача і благополуччя відвернуться від вас.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна прибирати, прати, готувати, займатися рукоділлям, творчістю та різними домашніми справами.

Згідно з місячним календарем, 27 жовтня – це день інтуїції, любові та досліджень. Сприятлива дата для укладання шлюбів, наукової роботи і духовних практик. Можливе посилення пророчих відчуттів і творчих ідей.

Народні прикмети на 27 жовтня 2025 року

Випав сніг – весна буде ранньою.

На деревах цілий день тримається іній – чекайте на морози.

Гусак плаває довго по воді – морози ще не прийдуть.

Вранці туман – до потепління.

