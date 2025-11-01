Сегодня, 1 ноября, в мире отмечают День бизнес-аналитики и День экологии. Также на эту дату приходятся Всемирный день вегана, День нулевого меридиана и День ароматической свечи.

Для верующих этот день посвящен чествованию святых чудотворцев Космы и Дамиана, а христиане-католики отмечают День всех святых.

Факты ICTV собрали все главные праздники 1 ноября — узнавайте, какие имеют особое значение, какие традиции существуют, что можно и нельзя делать в этот день и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 1 ноября 2025 года

1 ноября православная церковь чтит святых чудотворцев Косму и Дамиана Асийских. Это родные братья и бессребреники – врачи, которые жили на рубеже III–IV веков и исцеляли людей силой молитвы, никогда не беря плату за свой труд.

По церковному преданию, однажды женщина, которую все врачи считали безнадежной, была исцелена братьями. В благодарность она попросила Дамиана принять от нее три яйца “во имя Господа”, и он согласился. Это настолько возмутило брата Косму, что он завещал не хоронить его рядом с братом.

Однако после смерти Дамиана произошло чудо: к людям подошел верблюд, который когда-то был исцелен святыми от бешенства, и “заговорил человеческим голосом”, что братья должны быть похоронены вместе, потому что их праведность и жертвенность перед Богом неделимы.

Кто празднует день ангела 1 ноября 2025 года

Сегодня именины отмечают Адриан, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Александр, Петр, Федор, Яков, Елизавета и Ульяна.

Все, кто носит эти имена, принимают поздравления с днем ангела и чтят своих небесных покровителей.

Что нельзя делать 1 ноября 2025 года

Лениться и отказываться от работы.

Ссориться, ругаться, проявлять грубость или желать зла другим.

Отказывать в помощи или милостыне – считается, что это перекрывает поток благополучия.

Делать крупные покупки или тратить деньги без необходимости – день неблагоприятен для финансовых рисков.

Начинать пустые развлечения или искать быстрых удовольствий.

Что можно делать сегодня

Это удачное время для физической или умственной работы – хорошо заниматься спортом, бизнесом, реализовывать новые идеи, начинать оздоровительные практики или духовное совершенствование.

Луна в знаке Рыб делает нас более чувствительными и интуитивными: стоит уделить внимание искусству, музыке, поэзии, творческому вдохновению и глубокому восприятию мира. Это прекрасный день, чтобы посетить музей, театр или провести время в кругу любимых людей, говорить теплые слова, укреплять эмоциональные связи.

Этот день также благоприятен для начала новых привычек, оздоровления и духовных практик. Активная деятельность поможет правильно направить мощную энергию дня и принесет ощущение внутренней силы.

Народные приметы на 1 ноября 2025 года

Утренний туман – к мягкой зиме или ранней весне.

Снег или холодная погода в этот день – весна будет поздней.

Оттепель или слякоть – через несколько недель придут сильные морозы.

Птицы летят высоко в небе – будет снежная и холодная зима; если низко – осадков почти не будет.

Ясный и тихий день – зима обещает быть спокойной и маловетренной.

Если ветер меняется в течение дня, это знак нестабильной погоды в ближайшие месяцы.

