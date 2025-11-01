Сьогодні, 1 листопада, у світі відзначають День бізнес-аналітики та День екології. Також на цю дату припадають Всесвітній день вегана, День нульового меридіана, та День ароматичної свічки.

Для вірян цей день присвячений вшануванню святих чудотворців Косми і Даміана, а християни-католики відзначають День усіх святих.

Факти ICTV зібрали всі головні свята 1 листопада — дізнавайтеся, які мають особливе значення, які традиції існують, що можна і не можна робити цього дня та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 1 листопада 2025 року

1 листопада православна церква вшановує святих чудотворців Косму і Даміана Асійських. Це рідні брати й безсрібники – лікарі, які жили на межі III–IV століття та зцілювали людей силою молитви, ніколи не беручи плату за свою працю.

За церковним переказом, одного разу жінка, яку всі лікарі вважали безнадійною, була зцілена братами. З вдячності вона попросила Даміана прийняти від неї три яйця “в ім’я Господа”, і він згодився. Це настільки обурило брата Косму, що він заповів не ховати його поруч із братом.

Однак після смерті Даміана сталося чудо: до людей підійшов верблюд, який колись був зцілений святими від сказу, і “промовив людським голосом”, що брати мають бути поховані разом, бо їхня праведність і жертовність перед Богом є неподільними.

Хто святкує день ангела 1 листопада 2025 року

Сьогодні іменини відзначають Адріан, Давид, Дем’ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета та Уляна.

Усі, хто носить ці імена, приймають вітання з днем ангела та вшановують своїх небесних покровителів.

Що не можна робити 1 листопада 2025 року

Лінуватися та відмовлятися від роботи.

Сваритися, лаятися, виявляти грубість або бажати зла іншим.

Відмовляти у допомозі чи милостині – вважається, що це перекриває потік добробуту.

Робити великі покупки або витрачати гроші без потреби – день несприятливий для фінансових ризиків.

Починати пусті розваги чи шукати швидких задоволень.

Що можна робити сьогодні

Це вдалий час для фізичної або розумової роботи – добре займатися спортом, бізнесом, реалізовувати нові ідеї, розпочинати оздоровчі практики або духовне вдосконалення.

Місяць у знаку Риб робить нас більш чутливими й інтуїтивними: варто приділити увагу мистецтву, музиці, поезії, творчому натхненню та глибокому сприйняттю світу. Це чудовий день, щоб відвідати музей, театр або провести час у колі улюблених людей, говорити теплі слова, зміцнювати емоційні зв’язки.

Цей день також сприятливий для початку нових звичок, оздоровлення та духовних практик. Активна діяльність допоможе правильно спрямувати потужну енергію дня і принесе відчуття внутрішньої сили.

Народні прикмети на 1 листопада 2025 року

Ранковий туман – до м’якої зими або ранньої весни.

Сніг або холодна погода цього дня – весна буде пізньою.

Відлига або багнюка – за кілька тижнів прийдуть сильні морози.

Птахи летять високо в небі – буде сніжна й холодна зима; якщо низько – опадів майже не буде.

Ясний і тихий день – зима обіцяє бути спокійною та маловітряною.

Якщо вітер змінюється протягом дня, це знак нестабільної погоди найближчими місяцями.

