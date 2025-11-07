Какой праздник 7 ноября 2025 и чего сегодня стоит опасаться
В пятницу, 7 ноября, отмечается Всемирный день ответственного туризма, Международный день медицинской физики, Международный день инуитов, Международный день африканского писателя и Всемирный день доброжелательного отношения к юристам.
Православная церковь сегодня чтит память святых 33-х мучеников в Мелитите. Подробнее о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник — 7 ноября 2025 года
- Кто празднует день ангела 7 ноября 2025 года
- Что нельзя делать 7 ноября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 7 ноября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник — 7 ноября 2025 года
Согласно православному календарю, в этот день вспоминают 33-х святых мучеников, которые пострадали за веру в Христа в Мелитите во время правления императора Диоклетиана (284–305 гг.).
Несмотря на жестокие пытки, мученики отказывались поклоняться языческим богам. Среди них – Иерон, Исихий, Никандр, Афанасий, Мамант, Варахий, Калиник, Феоген и многие другие христиане, которые твердо отстаивали свою веру.
Кто празднует день ангела 7 ноября 2025 года
Именины в этот день отмечают обладатели таких имен: Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Сергей, Федор и Елизавета.
Что нельзя делать 7 ноября 2025 года
В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость.
Народные приметы не советуют отказывать в помощи нуждающимся, иначе в доме не будет денег. Не стоит покупать дорогие вещи — долго они не прослужат.
Также 7 ноября нужно остерегаться сомнений. Если задержаться и упустить момент, то можно потерять что-то важное.
Что можно делать сегодня
В этот день можно работать, убирать, стирать, заниматься рукоделием и различными домашними делами.
Согласно лунному календарю, дата 7 ноября благоприятна для помолвки, женитьбы, знакомств и контактов с представителями противоположного пола.
Народные приметы на 7 ноября 2025 года
- Листья еще не опали — ждите суровую зиму.
- Солнечный день — весна будет ранней.
- Выпало много снега — к хорошему урожаю в следующем году.
- Вороны сидят на нижних ветках — к сильному ветру.
- Звезды тусклые — к холодам и непогоде.