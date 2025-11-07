В пятницу, 7 ноября, отмечается Всемирный день ответственного туризма, Международный день медицинской физики, Международный день инуитов, Международный день африканского писателя и Всемирный день доброжелательного отношения к юристам.

Православная церковь сегодня чтит память святых 33-х мучеников в Мелитите. Подробнее о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 7 ноября 2025 года

Согласно православному календарю, в этот день вспоминают 33-х святых мучеников, которые пострадали за веру в Христа в Мелитите во время правления императора Диоклетиана (284–305 гг.).

Сейчас смотрят

Несмотря на жестокие пытки, мученики отказывались поклоняться языческим богам. Среди них – Иерон, Исихий, Никандр, Афанасий, Мамант, Варахий, Калиник, Феоген и многие другие христиане, которые твердо отстаивали свою веру.

Кто празднует день ангела 7 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели таких имен: Богдан, Валерий, Василий, Георгий, Григорий, Евгений, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Афанасий, Павел, Сергей, Федор и Елизавета.

Что нельзя делать 7 ноября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость.

Народные приметы не советуют отказывать в помощи нуждающимся, иначе в доме не будет денег. Не стоит покупать дорогие вещи — долго они не прослужат.

Также 7 ноября нужно остерегаться сомнений. Если задержаться и упустить момент, то можно потерять что-то важное.

Что можно делать сегодня

В этот день можно работать, убирать, стирать, заниматься рукоделием и различными домашними делами.

Согласно лунному календарю, дата 7 ноября благоприятна для помолвки, женитьбы, знакомств и контактов с представителями противоположного пола.

Народные приметы на 7 ноября 2025 года

Листья еще не опали — ждите суровую зиму.

Солнечный день — весна будет ранней.

Выпало много снега — к хорошему урожаю в следующем году.

Вороны сидят на нижних ветках — к сильному ветру.

Звезды тусклые — к холодам и непогоде.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.