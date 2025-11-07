У п’ятницю, 7 листопада, відзначається Всесвітній день відповідального туризму, Міжнародний день медичної фізики, Міжнародний день інуїтів, Міжнародний день африканського письменника та Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих 33-х мучеників у Мелітині. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 7 листопада 2025 року

Згідно з правосланим календарем, цього дня згадують 33-х святих мучеників, які постраждали за віру в Христа у Мелітині під час правління імператора Діоклетіана (284–305 рр.).

Попри жорстокі катування, мученики відмовлятися поклонятися язичницьким богам. Серед них – Ієрон, Ісіхій, Нікандр, Афанасій, Мамант, Варахій, Калиник, Феоген та багато інших християн, які твердо відстоювали свою віру.

Хто святкує день ангела 7 листопада 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники таких імен: Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Федір та Єлизавета.

Що не можна робити 7 листопада 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість.

Народні прикмети не радять відмовляти у допомозі нужденним, інакше в будинку не буде грошей. Не варто купувати дорогі речі – довго вони не прослужать.

Також 7 листопада потрібно остерігатися сумнівів. Якщо забаритися і упустити момент, то можна втратити щось важливе.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна працювати, прибирати, прати, займатися рукоділлям та різними домашніми справами.

Згідно з місячним календарем, дата 7 листопада сприятливаа для заручин, одруження, знайомств і контактів із представниками протилежної статі.

Народні прикмети на 7 листопада 2025 року

Листя ще не опало – чекайте на сувору зиму.

Сонячний день – весна буде ранньою.

Випало багато снігу – до гарного врожаю наступного року.

Ворони сидять на нижніх гілках – до сильного вітру.

Зірки тьмяні – до холодів і негоди.

