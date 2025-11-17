В понедельник, 17 ноября, в Украине отмечается День студента. Также на эту дату приходятся Международный день студента, Всемирный день преждевременно рожденного ребенка и День действий против рака шейки матки.

Православная церковь сегодня чтит память святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 17 ноября 2025 года

По православному календарю, в этот день верующие вспоминают святителя Григория Чудотворца. Он родился в 213 году в знатной языческой семье в Неокесарии Понтийской на территории Малой Азии.

К христианской вере Григорий обратился в 238 году, а вскоре его рукоположили в епископы Неокесарии, и он занимал эту должность 30 лет. Господь наделил святого даром чудотворения, поэтому он молитвой лечил больных, одновременно обращая их в христианскую веру.

Когда возобновились преследования христиан, Григорий скрывался в горах. Святитель умер во время правления императора Аврелиана между 270 и 275 годами. Впоследствии его мощи перенесли в монастырь в Калабрии в Южной Италии.

Какой сегодня, 17 ноября 2025 года, день в Украине

Ежегодно 17 ноября в Украине отмечают День студента. Праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы в 1999 году.

История этого дня связана с трагическими событиями Второй мировой войны, когда немецкие нацисты расправились со студентами, вышедшими на митинг против оккупации Чехословакии. Впоследствии День студента установили как праздник поддержки прав и свобод студентов во всем мире.

Кто празднует день ангела 17 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил и Виктория. Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями здоровья, силы духа и Божьего благословения.

Что нельзя делать 17 ноября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, жестокость и равнодушие. Тем, кто соблюдает Рождественский пост, не разрешается есть мясо, яйца, молочные продукты.

Народные приметы не советуют отправляться в дальний путь, одалживать деньги и ходить в грязной одежде. Согласно лунному календарю, 17 ноября не стоит начинать новые дела. Любые финансовые операции лучше отложить на другой день.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать, убирать, стирать, заниматься рукоделием, творчеством и другими делами. У Григория Чудотворца в этот день просят о чуде — исцелить от недугов, подарить долгожданного ребенка, укрепить веру, помочь преодолеть трудности.

Благоприятная дата для похода в баню — считалось, что так можно улучшить состояние здоровья. Рекомендуется провести время с друзьями и семьей. Стрижка или смена прически в этот день поднимет настроение и привлечет удачу в жизнь.

Народные приметы на 17 ноября 2025 года

Вокруг Луны светлые круги — к перемене погоды.

Морозная погода — зима будет холодной.

Снег в этот день — зимой будет много снега.

Вороны громко каркают — ждите дождя.

До полудня облачно, а потом прояснилось — зима будет теплой и мягкой.

