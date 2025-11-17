У понеділок, 17 листопада, в Україні відзначається День студента. Також на цю дату припадають Міжнародний день студента, Всесвітній день передчасно народженої дитини та День дій проти раку шийки матки.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 17 листопада 2025 року

За православним календарем, цього дня віряни згадують святителя Григорія Чудотворця. Він народився у 213 році у знатній язичницькій родині в Неокесарії Понтійській на території Малої Азії.

Зараз дивляться

До Христової віри Григорій навернувся у 238 році, а незабаром його висвятили на єпископа Неокесарії, і займав він цю посаду 30 років. Господь наділив святого даром чудотворення, тому він молитвою лікував хворих, водночас навертаючи їх до християнської віри.

Коли відновилося переслідування християн, Григорій переховувався в горах. Святитель помер за царювання імператора Авреліана між 270 і 275 роками. Згодом його мощі перенесли до монастиря в Калабрії в Південній Італії.

Який сьогодні, 17 листопада 2025 року, день в Україні

Щороку 17 листопада в Україні відзначають День студента. Свято було засновано указом президента Леоніда Кучми у 1999 році.

Історія цього дня пов’язана з трагічними подіями Другої світової війни, коли німецькі нацисти розправилися зі студентами, які вийшли на мітинг проти окупації Чехословаччини. Згодом День студента встановили як свято підтримки прав і свобод студентів у всьому світі.

Хто святкує день ангела 17 листопада 2025 року

Іменини цього дня відзначають Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло та Вікторія. Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями здоров’я, сили духу і Божого благословення.

Що не можна робити 17 листопада 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, жорстокість і байдужість. Тим, хто дотримується Різдвяного посту, не дозволяється їсти м’ясо, яйця, молочні продукти.

Народні прикмети не радять вирушати в далеку дорогу, позичати гроші та ходити в брудному одязі. Згідно з місячним календарем, 17 листопада не варто починати нові справи. Будь-які фінансові операції краще відкласти на інший день.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати, прибирати, прати, займатися рукоділлям, творчістю та іншими справами. У Григорія Чудотворця цього дня просять про диво – зцілити від недуг, подарувати довгоочікувану дитину, зміцнити віру, допомогти подолати труднощі.

Сприятлива дата для походу в лазню – вважалося, що так можна покращити стан здоров’я. Рекомендується провести час з друзями і сім’єю. Стрижка або зміна зачіски цього дня підніме настрій і залучить удачу в життя.

Народні прикмети на 17 листопада 2025 року

Навколо Місяця світлі кола – до зміни погоди.

Морозна погода – зима буде холодною.

Сніг цього дня – взимку буде багато снігу.

Ворони голосно каркають – чекайте на дощ.

До полудня хмарно, а потім прояснилося – зима буде теплою і м’якою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.