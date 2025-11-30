Какой праздник 30 ноября 2025 года: поздравьте Андреев и проведите время с родными
Сегодня, 30 ноября, в Украине отмечают День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ.
В мире дата насыщена различными событиями – это День памяти всех жертв химической войны, Международный день защиты информации, Всемирный день домашних животных, Международный день согласия, Международный день секса, День вечной молодости и Международный день юбки.
Кроме того, на последнее воскресенье ноября приходится Международный день Библии. Православная же церковь в этот день чтит апостола Андрея Первозванного – первого ученика Христа из 12 апостолов.
Факты ICTV собрали главные события этого дня – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник – 30 ноября 2025 года
Православные верующие чтят мученический подвиг Андрея Первозванного, которого Христос первым пjзвал к себе в ученики.
По преданию, он проповедовал христианскую веру в Скифии, на побережье Черного моря и на землях, где впоследствии возник Киев.
Апостол погиб за христианскую веру, приняв распятие за свою проповедническую деятельность.
Какой сегодня, 30 ноября 2025 года, день в Украине
На этот день в календаре государственных праздников приходится День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Праздник установлен еще в 2010 году для подчеркивания роли радиотехнических войск в системе противовоздушной обороны государства.
Радиотехнические войска отвечают за наведение истребителей на цель, оповещение подразделений ПВО, а также радиотехническое обеспечение – сбор и передачу информации о местонахождении и движении воздушных объектов.
Именно они обеспечивают разведку воздушного пространства и его постоянный контроль.
Кто празднует день ангела 30 ноября 2025 года
Сегодня именины отмечают Андрии и Иваны.
Имя Андрей имеет особое значение, ведь оно напрямую связано с праздником апостола Андрея Первозванного. Считается, что люди с этим именем наследуют черты своего небесного покровителя – смелость, настойчивость и способность находить выход в самых сложных ситуациях.
Имя Иван традиционно ассоциируется с мудростью и духовной силой. В украинской культуре оно одно из самых древних и распространенных, а его носителей обычно считают надежными и уравновешенными людьми.
Что нельзя делать 30 ноября 2025 года
- Стричь волосы – в народе верили, что это может ослабить здоровье.
- Выполнять тяжелую домашнюю или физическую работу.
- Шить, вышивать, плести и заниматься любым рукоделием.
- Устраивать шумные гуляния и употреблять алкоголь.
- Ссориться, ругаться и распространять сплетни.
- Примерять чужую одежду или обувь.
- Игнорировать просьбы о помощи.
Что можно делать сегодня
Хорошо провести день в кругу родных, вспомнить свои корни, поддержать старших членов семьи или сделать что-то полезное для дома.
Астрологи считают это время удачным для начала новых дел, особенно долгосрочных проектов. Можно закладывать фундамент в прямом и переносном смысле – начинать строительство, планировать, начинать бизнес.
Это хороший день для примирения и проявления внимания к любимому человеку.
В народных традициях вечер 30 ноября связан с праздником Калиты, когда молодежь собиралась на вечерницы, а девушки гадали на суженого.
Народные приметы на 30 ноября 2025 года
- Снег в этот день – к холодной зиме.
- Бесснежная погода – к теплой зиме.
- Если вечером вода в реках или озерах тихая – зима будет спокойной. Если шумит или гудит – ждите морозов и метелей.