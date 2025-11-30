Сегодня, 30 ноября, в Украине отмечают День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ.

В мире дата насыщена различными событиями – это День памяти всех жертв химической войны, Международный день защиты информации, Всемирный день домашних животных, Международный день согласия, Международный день секса, День вечной молодости и Международный день юбки.

Кроме того, на последнее воскресенье ноября приходится Международный день Библии. Православная же церковь в этот день чтит апостола Андрея Первозванного – первого ученика Христа из 12 апостолов.

Факты ICTV собрали главные события этого дня – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 30 ноября 2025 года

Православные верующие чтят мученический подвиг Андрея Первозванного, которого Христос первым пjзвал к себе в ученики.

По преданию, он проповедовал христианскую веру в Скифии, на побережье Черного моря и на землях, где впоследствии возник Киев.

Апостол погиб за христианскую веру, приняв распятие за свою проповедническую деятельность.

Какой сегодня, 30 ноября 2025 года, день в Украине

На этот день в календаре государственных праздников приходится День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Праздник установлен еще в 2010 году для подчеркивания роли радиотехнических войск в системе противовоздушной обороны государства.

Радиотехнические войска отвечают за наведение истребителей на цель, оповещение подразделений ПВО, а также радиотехническое обеспечение – сбор и передачу информации о местонахождении и движении воздушных объектов.

Именно они обеспечивают разведку воздушного пространства и его постоянный контроль.

Кто празднует день ангела 30 ноября 2025 года

Сегодня именины отмечают Андрии и Иваны.

Имя Андрей имеет особое значение, ведь оно напрямую связано с праздником апостола Андрея Первозванного. Считается, что люди с этим именем наследуют черты своего небесного покровителя – смелость, настойчивость и способность находить выход в самых сложных ситуациях.

Имя Иван традиционно ассоциируется с мудростью и духовной силой. В украинской культуре оно одно из самых древних и распространенных, а его носителей обычно считают надежными и уравновешенными людьми.

Что нельзя делать 30 ноября 2025 года

Стричь волосы – в народе верили, что это может ослабить здоровье.

Выполнять тяжелую домашнюю или физическую работу.

Шить, вышивать, плести и заниматься любым рукоделием.

Устраивать шумные гуляния и употреблять алкоголь.

Ссориться, ругаться и распространять сплетни.

Примерять чужую одежду или обувь.

Игнорировать просьбы о помощи.

Что можно делать сегодня

Хорошо провести день в кругу родных, вспомнить свои корни, поддержать старших членов семьи или сделать что-то полезное для дома.

Астрологи считают это время удачным для начала новых дел, особенно долгосрочных проектов. Можно закладывать фундамент в прямом и переносном смысле – начинать строительство, планировать, начинать бизнес.

Это хороший день для примирения и проявления внимания к любимому человеку.

В народных традициях вечер 30 ноября связан с праздником Калиты, когда молодежь собиралась на вечерницы, а девушки гадали на суженого.

Народные приметы на 30 ноября 2025 года

Снег в этот день – к холодной зиме.

Бесснежная погода – к теплой зиме.

Если вечером вода в реках или озерах тихая – зима будет спокойной. Если шумит или гудит – ждите морозов и метелей.

