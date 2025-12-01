Декабрь в церковной традиции посвящен ожиданию Рождества Христова. Для христиан последний месяц года означает духовное сосредоточение, молитву и подготовку к празднику, напоминающему о вечных ценностях.

В этот период верующие чтят пророков, святых и мучеников, а также соблюдают Рождественский пост. Среди самых почитаемых дат — день святого Николая и Святвечер.

Факты ICTV собрали полный церковный календарь на декабрь 2025 года, чтобы вы не пропустили ни одно из важных событий.

Церковные праздники в декабре 2025 года

  • 1 декабря — святого пророка Наума;
  • 2 декабря — святого пророка Авакума;
  • 3 декабря — святого пророка Софонии;
  • 4 декабря — святой великомученицы Варвары, святого преподобного Дамаскина;
  • 5 декабря – святого преподобного Саввы Освященного;
  • 6 декабря – святого Николая-чудотворца;
  • 7 декабря – святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского;
  • 8 декабря – святого преподобного Патапия;
  • 9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
  • 10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
  • 11 декабря – святого преподобного Даниила Столпника;
  • 12 декабря – святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского;
  • 13 декабря – святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста;
  • 14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония и Калиника;
  • 15 декабря – святого священномученика Елевтерия, святого преподобного Павла;
  • 16 декабря – святого пророка Аггея;
  • 17 декабря – святых Праотцов, святого пророка Даниила, святых Анании, Азарии и Мисаила;
  • 18 декабря – святого мученика Севастиана и его жены;
  • 19 декабря – святого мученика Бонифатия;
  • 20 декабря – Предпраздник Рождества Христова, святого священномученика Игнатия Богоносца;
  • 21 декабря – святой мученицы Юлианы;
  • 22 декабря – святой великомученицы Анастасии;
  • 23 декабря – святых десяти мучеников Критских
  • 24 декабря – Святвечер, святой преподобномученицы Евгении;
  • 25 декабря – Рождество Христово;
  • 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника;
  • 27 декабря – святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана;
  • 28 декабря – двадцати тысяч мучеников, сожженных в Никомидии;
  • 29 декабря – святых детей, убитых в Вифлееме, святого преподобного Маркелла;
  • 30 декабря – святой мученицы Анисии, святого преподобного Зотика;
  • 31 декабря – отдание Рождества Христова, святой преподобной Мелании (Маланки).
