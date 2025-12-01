Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
Церковный календарь на декабрь 2025: когда Николая, Сочельник и Маланки
Декабрь в церковной традиции посвящен ожиданию Рождества Христова. Для христиан последний месяц года означает духовное сосредоточение, молитву и подготовку к празднику, напоминающему о вечных ценностях.
В этот период верующие чтят пророков, святых и мучеников, а также соблюдают Рождественский пост. Среди самых почитаемых дат — день святого Николая и Святвечер.
Факты ICTV собрали полный церковный календарь на декабрь 2025 года, чтобы вы не пропустили ни одно из важных событий.
Церковные праздники в декабре 2025 года
- 1 декабря — святого пророка Наума;
- 2 декабря — святого пророка Авакума;
- 3 декабря — святого пророка Софонии;
- 4 декабря — святой великомученицы Варвары, святого преподобного Дамаскина;
- 5 декабря – святого преподобного Саввы Освященного;
- 6 декабря – святого Николая-чудотворца;
- 7 декабря – святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского;
- 8 декабря – святого преподобного Патапия;
- 9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
- 10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
- 11 декабря – святого преподобного Даниила Столпника;
- 12 декабря – святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского;
- 13 декабря – святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста;
- 14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония и Калиника;
- 15 декабря – святого священномученика Елевтерия, святого преподобного Павла;
- 16 декабря – святого пророка Аггея;
- 17 декабря – святых Праотцов, святого пророка Даниила, святых Анании, Азарии и Мисаила;
- 18 декабря – святого мученика Севастиана и его жены;
- 19 декабря – святого мученика Бонифатия;
- 20 декабря – Предпраздник Рождества Христова, святого священномученика Игнатия Богоносца;
- 21 декабря – святой мученицы Юлианы;
- 22 декабря – святой великомученицы Анастасии;
- 23 декабря – святых десяти мучеников Критских
- 24 декабря – Святвечер, святой преподобномученицы Евгении;
- 25 декабря – Рождество Христово;
- 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника;
- 27 декабря – святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана;
- 28 декабря – двадцати тысяч мучеников, сожженных в Никомидии;
- 29 декабря – святых детей, убитых в Вифлееме, святого преподобного Маркелла;
- 30 декабря – святой мученицы Анисии, святого преподобного Зотика;
- 31 декабря – отдание Рождества Христова, святой преподобной Мелании (Маланки).
