Сьогодні, 30 листопада, в Україні відзначають День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ.

У світі дата насичена різними подіями – це День пам’яті всіх жертв хімічної війни, Міжнародний день захисту інформації, Всесвітній день домашніх тварин, Міжнародний день згоди, Міжнародний день сексу, День вічної молодості та Міжнародний день спідниці.

Крім того, на останню неділю листопада припадає Міжнародний день Біблії. Православна ж церква цього дня вшановує апостола Андрія Первозваного – першого учня Христа з-поміж 12 апостолів.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали головні події цього дня – дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 30 листопада 2025 року

Православні віряни вшановують мученицький подвиг Андрія Первозваного, якого Христос першим покликав до себе в учні.

За переказами, він проповідував християнську віру в Скіфії, на узбережжях Чорного моря та на землях, де згодом постав Київ.

Апостол загинув за християнську віру, прийнявши розп’яття за свою проповідницьку діяльність.

Який сьогодні, 30 листопада 2025 року, день в Україні

На цей день у календарі державних свят припадає День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Свято встановлене ще у 2010 році для підкреслення ролі радіотехнічних військ у системі протиповітряної оборони держави.

Радіотехнічні війська відповідають за наведення винищувачів на ціль, сповіщення підрозділів ППО, а також радіотехнічне забезпечення – збирання та передачу інформації про місцеперебування та рух повітряних об’єктів.

Саме вони забезпечують розвідку повітряного простору та його постійний контроль.

Хто святкує день ангела 30 листопада 2025 року

Сьогодні іменини відзначають Андрії та Івани.

Ім’я Андрій має особливе значення, адже воно напряму пов’язане зі святом апостола Андрія Первозваного. Вважається, що люди з цим ім’ям успадковують риси свого небесного покровителя – сміливість, наполегливість і здатність знаходити вихід у найскладніших ситуаціях.

Ім’я Іван традиційно асоціюють із мудрістю та духовною силою. В українській культурі воно одне з найдавніших і найпоширеніших, а його носіїв зазвичай вважають надійними й врівноваженими людьми.

Що не можна робити 30 листопада 2025 року

Стригти волосся – у народі вірили, що це може послабити здоров’я.

Виконувати важку домашню чи фізичну роботу.

Шити, вишивати, плести та займатися будь-яким рукоділлям.

Влаштовувати гучні гуляння та вживати алкоголь.

Сваритися, лаятися й поширювати плітки.

Приміряти чужий одяг або взуття.

Ігнорувати прохання про допомогу.

Що можна робити сьогодні

Добре провести день у колі рідних, згадати своє коріння, підтримати старших членів родини або зробити щось корисне для дому.

Астрологи вважають цей час вдалим для початку нових справ, особливо довготривалих проєктів. Можна закладати фундамент у прямому й переносному сенсі – починати будівництво, планувати, починати бізнес.

Це гарний день для примирення та проявів уваги до коханої людини.

У народних традиціях вечір 30 листопада пов’язаний зі святом Калити, коли молодь збиралася на вечорниці, а дівчата ворожили на судженого.

Народні прикмети на 30 листопада 2025 року

Сніг цього дня – до холодної зими.

Безсніжна погода – до теплої зими.

Якщо ввечері вода в річках чи озерах тиха – зима буде спокійною. Якщо шумить або гуде – чекайте на морози й заметілі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.