В пятницу, 19 декабря, в Украине отмечается День адвокатуры. Также на эту дату приходится Международный день помощи бедным людям, День аутсайдеров и День эмо.

Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Бонифатия. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 19 декабря 2025 года

Согласно православному календарю, 19 декабря верующие вспоминают святого мученика Бонифатия. Он жил в Риме и был слугой у богатой римлянки по имени Аглаида. Будучи христианином, он милосердно относился к людям, охотно принимал путешественников.

Когда Бонифатий отправился на Восток за мощами святых мучеников, погибших за веру во Христа, то в Тарсе язычники заключили его в тюрьму и жестоко пытали. Святой умер мученической смертью в 306 году.

Какой сегодня, 19 декабря 2025 года, день в Украине

19 декабря в Украине отмечают День адвокатуры. Праздник был установлен в 2002 году, учитывая важную роль адвокатуры в построении правового государства, защите конституционных прав и свобод граждан, большое общественное значение этой правозащитной институции в Украине.

Кто празднует день ангела 19 декабря 2025 года

Именины сегодня празднуют Григорий, Илья, Тимофей и Аглая.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, мира, достатка и Божьего благословения.

Что нельзя делать 19 декабря 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.

Народные приметы не советуют выносить мусор из дома — выбросите и свое счастье. Не стоит одалживать деньги и оформлять кредиты, иначе проведете следующий год в долгах.

Согласно лунному календарю, 19 декабря нельзя поддаваться негативным эмоциям, конфликтовать и лихосходить, иначе заболеете.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно убирать, стирать, готовить, заниматься рукоделием и другими домашними делами. Лунный календарь советует уделить время саморазвитию и освоению новых навыков.

Благоприятный день для покупки недвижимости, переезда и начала новых дел. Также полезно пойти на стрижку или к косметологу.

Народные приметы на 19 декабря 2025 года

Много снега — к хорошему урожаю пшеницы.

Сильный ветер — осенью будет много орехов.

Много звезд на небе — ждите щедрый урожай ягод.

Утром теплая погода — ржи будет много.

