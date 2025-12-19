Какой праздник 19 декабря 2025 и как не провести следующий год в долгах
В пятницу, 19 декабря, в Украине отмечается День адвокатуры. Также на эту дату приходится Международный день помощи бедным людям, День аутсайдеров и День эмо.
Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Бонифатия. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 19 декабря 2025 года
- Какой сегодня, 19 декабря 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 19 декабря 2025 года
- Что нельзя делать 19 декабря 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 19 декабря 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 19 декабря 2025 года
Согласно православному календарю, 19 декабря верующие вспоминают святого мученика Бонифатия. Он жил в Риме и был слугой у богатой римлянки по имени Аглаида. Будучи христианином, он милосердно относился к людям, охотно принимал путешественников.
Когда Бонифатий отправился на Восток за мощами святых мучеников, погибших за веру во Христа, то в Тарсе язычники заключили его в тюрьму и жестоко пытали. Святой умер мученической смертью в 306 году.
Какой сегодня, 19 декабря 2025 года, день в Украине
19 декабря в Украине отмечают День адвокатуры. Праздник был установлен в 2002 году, учитывая важную роль адвокатуры в построении правового государства, защите конституционных прав и свобод граждан, большое общественное значение этой правозащитной институции в Украине.
Кто празднует день ангела 19 декабря 2025 года
Именины сегодня празднуют Григорий, Илья, Тимофей и Аглая.
Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями крепкого здоровья, мира, достатка и Божьего благословения.
Что нельзя делать 19 декабря 2025 года
В этот день нельзя ссориться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи. Верующим, соблюдающим Рождественский пост, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты.
Народные приметы не советуют выносить мусор из дома — выбросите и свое счастье. Не стоит одалживать деньги и оформлять кредиты, иначе проведете следующий год в долгах.
Согласно лунному календарю, 19 декабря нельзя поддаваться негативным эмоциям, конфликтовать и лихосходить, иначе заболеете.
Что можно делать сегодня
Сегодня можно убирать, стирать, готовить, заниматься рукоделием и другими домашними делами. Лунный календарь советует уделить время саморазвитию и освоению новых навыков.
Благоприятный день для покупки недвижимости, переезда и начала новых дел. Также полезно пойти на стрижку или к косметологу.
Народные приметы на 19 декабря 2025 года
- Много снега — к хорошему урожаю пшеницы.
- Сильный ветер — осенью будет много орехов.
- Много звезд на небе — ждите щедрый урожай ягод.
- Утром теплая погода — ржи будет много.