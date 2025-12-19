У п’ятницю, 19 грудня, в Україні відзначається День адвокатури. Також на цю дату припадають Міжнародний день допомоги бідним людям, День аутсайдерів та День емо.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Боніфатія. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 19 грудня 2025 року

Згідно з православним календарем, 19 грудня віряни згадують святого мученика Боніфатія. Він жив у Римі і був слугою в заможної римлянки на ім’я Аглаїда. Будучи християнином, він милосердно ставився до людей, охоче приймав мандрівників.

Коли Боніфатій поїхав на Схід за мощами святих мучеників, які загинули за Христову віру, то у Тарсі язичники ув’язнили його і жорстоко катували. Святий помер мученицькою смертю у 306 році.

Який сьогодні, 19 грудня 2025 року, день в Україні

19 грудня в Україні відзначають День адвокатури. Свято було встановлено у 2002 році, враховуючи важливу роль адвокатури в розбудові правової держави, захисті конституційних прав і свобод громадян, велике громадське значення цієї правозахисної інституції в Україні.

Хто святкує день ангела 19 грудня 2025 року

Іменини сьогодні святкують Григорій, Ілля, Тимофій та Аглая.

Привітайте знайомих, які носять ці імена, побажаннями міцного здоров’я, миру, достатку і Божого благословення.

Що не можна робити 19 грудня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі. Вірянам, які дотримуються Різдвяного посту, не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти.

Народні прикмети не радять виносити сміття з дому – викинете і своє щастя. Не варто позичати гроші і оформлювати кредити, інакше проведете наступний рік у боргах.

Згідно з місячним календарем, 19 грудня не можна піддаватися негативним емоціям, конфліктувати і лихосховити, інакше занедужаєте.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна прибирати, прати, готувати, займатися рукоділлям та іншими домашніми справами. Місячний календар радить приділити час саморозвитку та освоєнню нових навичок.

Сприятливий день для купівлі нерухомості, переїзду та початку нових справ. Також корисно піти на стрижку або до косметолога.

Народні прикмети на 19 грудня 2025 року

Багато снігу – до гарного врожаю пшениці.

Сильний вітер – восени буде багато горіхів.

Багато зірок на небі – чекайте на щедрий врожай ягід.

Вранці тепла погода – жита буде багато.

