Декабрь – месяц ожидания чуда, когда год подходит к концу, а улицы наполняются праздничным настроением.

Именно в это время украинцы готовятся к зимним праздникам, чествуют Вооруженные силы Украины, святого Николая, а также встречают Новый год. В декабрьском календаре – немало государственных, профессиональных и международных дат, наполненных теплом, благодарностью и добрыми пожеланиями.

Факты ICTV подготовили полный перечень праздников декабря 2025 года, чтобы вы смогли вовремя спланировать свой отдых, приготовить поздравления и встретить зиму с соответствующим настроением.

Сейчас смотрят

Календарь праздников на декабрь 2025 года

1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры, Международный день невролога, Киберпонедельник (Cyber Monday).

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства, Всемирный день предотвращения загрязнения, Всемирный день компьютерной грамотности.

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью, Международный день дизайнеров и аниматоров.

4 декабря – День ракетных войск и артиллерии Украины, Международный день банков, Всемирный день охраны дикой природы.

5 декабря – Международный день волонтеров, День работников статистики, День почвоведа в Украине.

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая

7 декабря – Всемирный день украинского платка, Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.

8 декабря – Всеукраинская неделя права (старт), Зеленый понедельник

9 декабря – Международный день борьбы против коррупции, Международный день памяти жертв преступлений геноцида, Международный день ветеринарной медицины, День техно-музыки.

10 декабря – День прав человека, Международный день прав животных, День Нобеля, Всемирный день футбола.

11 декабря – Международный день гор, День приложений, Международный день танго.

12 декабря – День Сухопутных войск ВСУ.

13 декабря – День рождественского свитера, День скрипки, День какао, День лошади.

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (День ликвидатора), День благотворительности в Украине, День хорового пения (День хора).

15 декабря – День работников суда Украины.

16 декабря – День глупых игрушек.

17 декабря – День работника государственной исполнительной службы Украины, Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости.

18 декабря – День военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), Международный день мигранта.

19 декабря – День адвокатуры, Международный день помощи бедным, День эмо, День уродливого свитера.

20 декабря – День чествования пенсионеров и ветеранов МВД, Международный день солидарности людей.

21 декабря – День Государственной службы занятости Украины, Всемирный день медитации, Всемирный день баскетбола, День зимнего солнцестояния, Всемирный день оргазма.

22 декабря – День энергетика, День работников дипломатической службы Украины.

23 декабря – День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней.

24 декабря – Сочельник, День работников архивных учреждений Украины.

25 декабря – Рождество Христово

26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы, День рождественской конфеты, День подарков

27 декабря – День контрразведки СБУ, Международный день готовности к эпидемиям.

28 декабря – День короткометражного кино, Международный день кино.

29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных Сил, Международный день виолончели.

30 декабря – День глобального планирования, День соды.

31 декабря – Щедрый вечер, или Маланка, День шампанского, День принятия решений.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.