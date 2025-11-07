Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
Календарь праздников на декабрь 2025: когда День ВСУ, Рождество и Маланки
Декабрь – месяц ожидания чуда, когда год подходит к концу, а улицы наполняются праздничным настроением.
Именно в это время украинцы готовятся к зимним праздникам, чествуют Вооруженные силы Украины, святого Николая, а также встречают Новый год. В декабрьском календаре – немало государственных, профессиональных и международных дат, наполненных теплом, благодарностью и добрыми пожеланиями.
Календарь праздников на декабрь 2025 года
- 1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры, Международный день невролога, Киберпонедельник (Cyber Monday).
- 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства, Всемирный день предотвращения загрязнения, Всемирный день компьютерной грамотности.
- 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью, Международный день дизайнеров и аниматоров.
- 4 декабря – День ракетных войск и артиллерии Украины, Международный день банков, Всемирный день охраны дикой природы.
- 5 декабря – Международный день волонтеров, День работников статистики, День почвоведа в Украине.
- 6 декабря – День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая
- 7 декабря – Всемирный день украинского платка, Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.
- 8 декабря – Всеукраинская неделя права (старт), Зеленый понедельник
- 9 декабря – Международный день борьбы против коррупции, Международный день памяти жертв преступлений геноцида, Международный день ветеринарной медицины, День техно-музыки.
- 10 декабря – День прав человека, Международный день прав животных, День Нобеля, Всемирный день футбола.
- 11 декабря – Международный день гор, День приложений, Международный день танго.
- 12 декабря – День Сухопутных войск ВСУ.
- 13 декабря – День рождественского свитера, День скрипки, День какао, День лошади.
- 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (День ликвидатора), День благотворительности в Украине, День хорового пения (День хора).
- 15 декабря – День работников суда Украины.
- 16 декабря – День глупых игрушек.
- 17 декабря – День работника государственной исполнительной службы Украины, Международный день защиты секс-работниц от насилия и жестокости.
- 18 декабря – День военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ), Международный день мигранта.
- 19 декабря – День адвокатуры, Международный день помощи бедным, День эмо, День уродливого свитера.
- 20 декабря – День чествования пенсионеров и ветеранов МВД, Международный день солидарности людей.
- 21 декабря – День Государственной службы занятости Украины, Всемирный день медитации, Всемирный день баскетбола, День зимнего солнцестояния, Всемирный день оргазма.
- 22 декабря – День энергетика, День работников дипломатической службы Украины.
- 23 декабря – День украинских военнослужащих оперативного контроля всех уровней.
- 24 декабря – Сочельник, День работников архивных учреждений Украины.
- 25 декабря – Рождество Христово
- 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы, День рождественской конфеты, День подарков
- 27 декабря – День контрразведки СБУ, Международный день готовности к эпидемиям.
- 28 декабря – День короткометражного кино, Международный день кино.
- 29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных Сил, Международный день виолончели.
- 30 декабря – День глобального планирования, День соды.
- 31 декабря – Щедрый вечер, или Маланка, День шампанского, День принятия решений.
