Маланка (Щедрый вечер) – один из древнейших и ярчайших зимних праздников в украинской традиции.

Он сочетает церковную память о святой Мелании и народные обрядовые обычаи, связанные с проводами старого года и встречей нового.

Когда Маланка в 2025 году в Украине

В 2025 году Маланку в Украине отмечают 31 декабря – в канун Нового года. Эта дата актуальна после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, по которому все непереходные церковные праздники сдвинулись на 13 дней раньше.

По старому стилю (юлианскому календарю) праздник Маланки приходился на 13 января – накануне так называемого старого Нового года. Эту дату сейчас вспоминают преимущественно в историческом и этнографическом контексте.

Что означает праздник Маланки

Праздник Маланки совпадает с днем почитания святой Мелании Римлянки – христианской подвижницы IV–V веков, известной своей благотворительностью, милосердием и служением людям.

В то же время в народной традиции Маланка имеет более глубокие, дохристианские корни. Еще задолго до христианства этот период года был связан с завершением старого года, очищением и символическим обновлением жизни.

Со временем эти верования соединились с церковным календарем, образовав самобытный украинский праздник.

Традиции на Маланку

Маланка считается Щедрым вечером, ведь в этот день заканчивался рождественский пост и разрешались скоромные блюда. Основные традиции праздника сохранились в Украине до сих пор.

Щедрая вечеря

Главным блюдом вечера является щедрая кутья, которую готовят уже не постной. На столе традиционно много сытных блюд – мясных, мучных, праздничной выпечки. Ужин начинают с молитвы и пожеланий мира и благополучия.

Маланкование и щедрование

Вечером молодежь собирается в группы и обходит дома с щедровками – обрядовыми песнями с пожеланиями достатка, здоровья и счастья. За это хозяева одаривают щедровальщиков гостинцами или деньгами.

Переодевания и театрализованные действа

Одна из самых характерных традиций Маланки – переодевания. Участники празднования переодеваются в обрядовых персонажей: Маланку, Козу, Деда, Бабу и других.

Часто разыгрывают шутливые сценки, в которых символически “умирает” и “оживает” Коза как образ завершения старого года и рождения нового.

Очищение и проводы старого года

В народных обычаях Маланка связана с очищением. В некоторых регионах сжигали дидуха или символически избавлялись от вещей, связанных с прошлым годом, чтобы войти в новый с чистыми мыслями.