В Одесском областном ТЦК и СП провели служебную проверку действий должностных лиц после того, как жителя Херсонской области, который четыре года находился в оккупации, мобилизовали в первый день после возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Об этом Болградский ТЦК и СП сообщил в ответе на запрос hromadske.

Мобилизация парня, вернувшегося из оккупации: комментарий ТЦК

В ТЦК отметили, что парня доставили в здание территориального центра комплектования из-за того, что он своевременно не прошел военно-медицинскую комиссию.

Также там сообщили, что сейчас он имеет статус военнообязанного.

28 апреля ему вручили повестку и направили в Одессу для оформления паспорта гражданина Украины.

В ТЦК пояснили, что установили личность молодого человека на основании так называемого белого паспорта, который, по их словам, “является документом, удостоверяющим личность, а потому позволяет установить личность”.

Также в ТЦК заявили, что по результатам проверки в этой ситуации “принят ряд организационных мер с целью недопущения в дальнейшей деятельности подобных случаев”.

Подробностей об этих мерах там не сообщили.

Что известно о мобилизации в первый день возвращения из оккупации

29-летний Олег четыре года прожил в оккупации на левобережье Херсонщины.

Там он подвергался пыткам в подвалах за сотрудничество с разведкой.

Уехать с оккупированной территории мужчине удалось только с третьей попытки. В Беларуси ему оформили так называемый белый паспорт.

Олег вернулся в Украину и уже в первый день был мобилизован.

Эта ситуация привлекла внимание к правовой коллизии: люди, возвращающиеся из оккупации без документов и в уязвимом состоянии, фактически сразу подпадают под общие правила мобилизации.

Речь идет об отсутствии отдельной процедуры, времени на восстановление и четкого определения статуса для таких граждан.

