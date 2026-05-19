В ТЦК в Одесской области провели проверку после мобилизации парня, вернувшегося из оккупации
- В Одесском ТЦК провели служебную проверку после мобилизации жителя Херсонской области в первый день после возвращения из оккупации.
- В ТЦК заявили, что мужчину доставили туда из-за того, что он не прошел ВЛК.
В Одесском областном ТЦК и СП провели служебную проверку действий должностных лиц после того, как жителя Херсонской области, который четыре года находился в оккупации, мобилизовали в первый день после возвращения на подконтрольную Украине территорию.
Об этом Болградский ТЦК и СП сообщил в ответе на запрос hromadske.
Мобилизация парня, вернувшегося из оккупации: комментарий ТЦК
В ТЦК отметили, что парня доставили в здание территориального центра комплектования из-за того, что он своевременно не прошел военно-медицинскую комиссию.
Также там сообщили, что сейчас он имеет статус военнообязанного.
28 апреля ему вручили повестку и направили в Одессу для оформления паспорта гражданина Украины.
В ТЦК пояснили, что установили личность молодого человека на основании так называемого белого паспорта, который, по их словам, “является документом, удостоверяющим личность, а потому позволяет установить личность”.
Также в ТЦК заявили, что по результатам проверки в этой ситуации “принят ряд организационных мер с целью недопущения в дальнейшей деятельности подобных случаев”.
Подробностей об этих мерах там не сообщили.
Что известно о мобилизации в первый день возвращения из оккупации
29-летний Олег четыре года прожил в оккупации на левобережье Херсонщины.
Там он подвергался пыткам в подвалах за сотрудничество с разведкой.
Уехать с оккупированной территории мужчине удалось только с третьей попытки. В Беларуси ему оформили так называемый белый паспорт.
Олег вернулся в Украину и уже в первый день был мобилизован.
Эта ситуация привлекла внимание к правовой коллизии: люди, возвращающиеся из оккупации без документов и в уязвимом состоянии, фактически сразу подпадают под общие правила мобилизации.
Речь идет об отсутствии отдельной процедуры, времени на восстановление и четкого определения статуса для таких граждан.