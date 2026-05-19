Спальня, детская, гостиная — три комнаты, которые летом нуждаются в охлаждении. Три отдельных сплит-системы — очевидное решение, но есть и другая архитектура: один наружный блок на квартиру и два-три внутренних, соединенных общей магистралью.

Разберем вместе с Фокстрот, когда кондиционеры формата мультисплит оправдывают себя и где они проигрывают обычным.

Один блок вместо трех на фасаде

Фасад дома — общая собственность, поэтому установка наружного блока без согласования с ОСМД — нарушение. Три отдельных сплита означают три согласования, три точки крепления, три отверстия.

В крупных городах архитекторы часто не разрешают дополнительные блоки на главных фасадах, особенно в исторических центрах. Мультисплит сводит это к одной точке: одно согласование, одно крепление, один источник шума — около 53–54 дБ вместо трех одинаковых блоков.

Как работает общая магистраль

Один инверторный компрессор во внешнем блоке прокачивает хладагент по паре медных труб — газовой и жидкостной — к разветвителю (рефнету). Оттуда контур расходится отдельными ветвями к каждому внутреннему блоку, где хладагент через теплообменник забирает тепло из воздуха комнаты и возвращается к компрессору по обратной линии.

На входе каждой ветви стоит электронный расширительный клапан, дозирующий поток хладагента в соответствии с текущей температурой комнаты. Датчики давления и температуры на внутренних блоках передают данные на контроллер наружного блока, который балансирует производительность компрессора между ветвями. Инвертор плавно изменяет обороты от 10 до 100% — один внутренний блок может работать на максимальную мощность охлаждения, а другой в то же время — на минимальную, без резких циклов включения/выключения.

Конденсат от каждого внутреннего блока уходит по отдельной дренажной линии — общего дренажа нет. Общая магистраль имеет физические ограничения: длина до 20-25 м, перепад высот между наружным и самым высоким внутренним блоком — до 15 м.

В чем мультисплит уступает отдельным сплит-системам

У мультисплита всего три минуса по сравнению с комплектом отдельных сплит-систем:

Единственная точка отказа — поломка наружного блока останавливает всю систему, а не одну комнату. Частота отказов 1,5–2% в год против 0,5–1%. Фиксированная конфигурация — количество и мощность внутренних блоков являются частью расчета внешнего, добавить еще одну комнату без перестройки магистрали не получится. Экономика от трех комнат — на двух мультисплит сопоставим по стоимости с парой бюджетных сплит-систем, только на трех комплект отдельных становится на 15% дороже.

Но для постоянной конфигурации на две-три комнаты без планов на перестройку все три минуса остаются скорее теоретическими.

Сложный монтаж — не проблема

Монтаж мультисплита выглядит сложнее: основная магистраль и отдельные ветки к внутренним блокам, отдельные дренажи, особая схема питания — к сети подключен только внешний блок, внутренние питаются от него через сигнальный кабель.

