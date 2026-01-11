Международный день Спасибо — это праздник, который ежегодно напоминает о силе простых слов, способных поддержать, вдохновить и объединить людей.

Это повод остановиться в повседневной суете и искренне выразить благодарность тем, кто играет важную роль в нашей жизни.

Когда Международный день Спасибо 2026

Международный день Спасибо традиционно отмечают 11 января. В 2026 году он приходится на воскресенье, что делает эту дату особенно удачной для теплых слов, звонков и сообщений близким, друзьям или коллегам.

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По одной из версий, праздник начали отмечать благодаря международным организациям ООН и ЮНЕСКО. И хотя Международный день Спасибо не имеет официального статуса, с каждым годом к его празднованию присоединяется все больше стран мира.

Психологи утверждают, что искренняя благодарность улучшает эмоциональное состояние, укрепляет социальные связи, снижает уровень стресса, формирует культуру уважения и доверия, поэтому этот праздник точно не стоит игнорировать.

Кому стоит сказать Спасибо

Международный день Спасибо — прекрасная возможность выразить благодарность:

родным и близким — за поддержку, заботу и тепло;

друзьям — за искренность и присутствие в важные моменты жизни;

коллегам и учителям – за знания, терпение и профессионализм;

врачам, спасателям, волонтерам — за ежедневный труд и преданность;

защитникам Украины — за мужество, стойкость, возможность жить, работать и строить будущее.

Чтобы вам было легче подобрать теплые слова, Факты ICTV подготовили поздравления в стихах и прозе, которыми можно поделиться с теми, кому хочется сказать Спасибо.

Поздравления с Международным днем Спасибо

***

Поздравляю с Международным днем Спасибо! Пусть это простое, но такое сильное слово чаще звучит в твоей жизни. Спасибо тебе за доброту, искренность, поддержку и тепло, которыми ты делишься с другими. Пусть все хорошее возвращается к тебе сторицей.

***

Спасибо — слово непростое,

Его всем нужно говорить,

Ведь благодарность помогает

Счастливо и спокойно жить.

Благодарить не забывайте,

Чтоб больше вам судьба дала,

Любовь, добро и понимание

Она чтоб всем вам принесла.

Сказать “спасибо” ведь несложно,

А сколько в слове том тепла,

С ним все обиды и ненастья

Сгорают сразу и дотла.

***

Сегодня — Международный день Спасибо. В этот день я хочу поблагодарить тебя за то, что ты есть, за твое внимание, человечность и свет, который ты несешь в этот мир. Пусть в твоем сердце всегда живет тепло, а рядом будут близкие люди.

***

Миру спасибо я говорю

За то, что живу, мечтаю, люблю.

Небу спасибо, солнцу, луне,

Спасибо живущим на нашей земле.

Всех с Днем спасибо я поздравляю,

Весь мир это слово доброе знает.

Желаю “спасибо” вам не забывать

И чаще друг другу его повторять.

***

В Международный день Спасибо хочется пожелать больше теплых слов, искренних объятий и приятных моментов. Спасибо за твою доброту, человечность и сердце, полное света.

***

Давайте скажем всем “спасибо”,

За теплоту, заботу и добро.

Всем тем, кто дарит нам улыбку,

И с кем нам просто и легко.

Вы благодарность выражайте,

Сказать не бойтесь добрых слов.

И близким вы хорошего желайте,

Чтоб каждый был из них здоров.

***

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