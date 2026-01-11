Международный день Спасибо: когда отмечают в 2026 году и как поздравить
Международный день Спасибо — это праздник, который ежегодно напоминает о силе простых слов, способных поддержать, вдохновить и объединить людей.
Это повод остановиться в повседневной суете и искренне выразить благодарность тем, кто играет важную роль в нашей жизни.
Когда Международный день Спасибо 2026
Международный день Спасибо традиционно отмечают 11 января. В 2026 году он приходится на воскресенье, что делает эту дату особенно удачной для теплых слов, звонков и сообщений близким, друзьям или коллегам.
По одной из версий, праздник начали отмечать благодаря международным организациям ООН и ЮНЕСКО. И хотя Международный день Спасибо не имеет официального статуса, с каждым годом к его празднованию присоединяется все больше стран мира.
Психологи утверждают, что искренняя благодарность улучшает эмоциональное состояние, укрепляет социальные связи, снижает уровень стресса, формирует культуру уважения и доверия, поэтому этот праздник точно не стоит игнорировать.
Кому стоит сказать Спасибо
Международный день Спасибо — прекрасная возможность выразить благодарность:
- родным и близким — за поддержку, заботу и тепло;
- друзьям — за искренность и присутствие в важные моменты жизни;
- коллегам и учителям – за знания, терпение и профессионализм;
- врачам, спасателям, волонтерам — за ежедневный труд и преданность;
- защитникам Украины — за мужество, стойкость, возможность жить, работать и строить будущее.
Чтобы вам было легче подобрать теплые слова, Факты ICTV подготовили поздравления в стихах и прозе, которыми можно поделиться с теми, кому хочется сказать Спасибо.
Поздравления с Международным днем Спасибо
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Поздравляю с Международным днем Спасибо! Пусть это простое, но такое сильное слово чаще звучит в твоей жизни. Спасибо тебе за доброту, искренность, поддержку и тепло, которыми ты делишься с другими. Пусть все хорошее возвращается к тебе сторицей.
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Спасибо — слово непростое,
Его всем нужно говорить,
Ведь благодарность помогает
Счастливо и спокойно жить.
Благодарить не забывайте,
Чтоб больше вам судьба дала,
Любовь, добро и понимание
Она чтоб всем вам принесла.
Сказать “спасибо” ведь несложно,
А сколько в слове том тепла,
С ним все обиды и ненастья
Сгорают сразу и дотла.
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Сегодня — Международный день Спасибо. В этот день я хочу поблагодарить тебя за то, что ты есть, за твое внимание, человечность и свет, который ты несешь в этот мир. Пусть в твоем сердце всегда живет тепло, а рядом будут близкие люди.
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Миру спасибо я говорю
За то, что живу, мечтаю, люблю.
Небу спасибо, солнцу, луне,
Спасибо живущим на нашей земле.
Всех с Днем спасибо я поздравляю,
Весь мир это слово доброе знает.
Желаю “спасибо” вам не забывать
И чаще друг другу его повторять.
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В Международный день Спасибо хочется пожелать больше теплых слов, искренних объятий и приятных моментов. Спасибо за твою доброту, человечность и сердце, полное света.
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Давайте скажем всем “спасибо”,
За теплоту, заботу и добро.
Всем тем, кто дарит нам улыбку,
И с кем нам просто и легко.
Вы благодарность выражайте,
Сказать не бойтесь добрых слов.
И близким вы хорошего желайте,
Чтоб каждый был из них здоров.
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