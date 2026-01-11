Міжнародний день Дякую – це свято, яке щороку нагадує про силу простих слів, здатних підтримати, надихнути й об’єднати людей.

Це привід зупинитися в щоденній метушні та щиро висловити вдячність тим, хто відіграє важливу роль у нашому житті.

Коли Міжнародний день Дякую 2026

Міжнародний день Дякую традиційно відзначають 11 січня. У 2026 році він припадає на неділю, що робить цю дату особливо вдалою для теплих слів, дзвінків і повідомлень близьким, друзям або колегам.

За однією з версій, свято почали відзначати завдяки міжнародним організаціям ООН та ЮНЕСКО. І хоч Міжнародний день Дякую не має офіційного статусу, з кожним роком до його святкування долучається все більше країн світу.

Психологи стверджують, що щира вдячність покращує емоційний стан, зміцнює соціальні зв’язки, знижує рівень стресу, формує культуру поваги й довіри, тож це свято точно не варто ігнорувати.

Кому варто сказати Дякую

Міжнародний день Дякую – чудова нагода висловити вдячність:

  • рідним і близьким – за підтримку, турботу й тепло;
  • друзям – за щирість та присутність у важливі моменти життя;
  • колегам і вчителям – за знання, терпіння та професіоналізм;
  • лікарям, рятувальникам, волонтерам – за щоденну працю й відданість;
  • захисникам України – за мужність, стійкість, можливість жити, працювати й будувати майбутнє.

Щоб вам було легше підібрати теплі слова, Факти ICTV підготували привітання у віршах і прозі, якими можна поділитися з тими, кому хочеться сказати Дякую.

Привітання з Міжнародним днем Дякую

***

Вітаю з Міжнародним днем Дякую! Нехай це просте, але таке сильне слово частіше звучить у твоєму житті. Дякую тобі за доброту, щирість, підтримку й тепло, якими ти ділишся з іншими. Нехай усе хороше повертається до тебе сторицею.

***

Дякую – слово непросте,
Його всім потрібно говорити,
Бо вдячність нам допомагає
Щасливо і спокійно жити.

Дякувати іншим не забувайте,
Щоб більше доля вам дала,
Любов, добро і розуміння
Вона щоб всім вам принесла.

Сказати “дякую” зовсім нескладно,
А скільки в слові тому тепла,
З ним всі образи і негоди
Згорають відразу і дотла.

***

Сьогодні – Міжнародний день Дякую. У цю дату я хочу подякувати тобі за те, що ти є, за твою увагу, людяність і світло, яке ти несеш у цей світ. Нехай у твоєму серці завжди живе тепло, а поруч будуть близькі люди.

***

Світу дякую я скажу
За те, що живу, мрію, люблю.
Небу я дякую, місяцю, сонцю,
Кожній тварині та доброму серцю.

Всіх з Днем вдячності я вітаю,
Увесь світ це слово добре знає.
Бажаю слово “дякую” не забувати
Та іншим частіше його промовляти.

***

У Міжнародний день Дякую хочеться побажати більше теплих слів, щирих обіймів і приємних моментів. Спасибі за твою доброту, людяність і серце, сповнене світла.

***

Міжнародний день Дякую сьогодні відзначаю,
За все добро спасибі я скажу,
Багато радості я вам бажаю
І берегти любов свою.

Хай щастя до вас прилітає,
І привітання з ним летять,
Нехай вам люди помагають,
І вдячно очі мерехтять!

***

