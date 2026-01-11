Міжнародний день Дякую – це свято, яке щороку нагадує про силу простих слів, здатних підтримати, надихнути й об’єднати людей.

Це привід зупинитися в щоденній метушні та щиро висловити вдячність тим, хто відіграє важливу роль у нашому житті.

Коли Міжнародний день Дякую 2026

Міжнародний день Дякую традиційно відзначають 11 січня. У 2026 році він припадає на неділю, що робить цю дату особливо вдалою для теплих слів, дзвінків і повідомлень близьким, друзям або колегам.

За однією з версій, свято почали відзначати завдяки міжнародним організаціям ООН та ЮНЕСКО. І хоч Міжнародний день Дякую не має офіційного статусу, з кожним роком до його святкування долучається все більше країн світу.

Психологи стверджують, що щира вдячність покращує емоційний стан, зміцнює соціальні зв’язки, знижує рівень стресу, формує культуру поваги й довіри, тож це свято точно не варто ігнорувати.

Кому варто сказати Дякую

Міжнародний день Дякую – чудова нагода висловити вдячність:

рідним і близьким – за підтримку, турботу й тепло;

друзям – за щирість та присутність у важливі моменти життя;

колегам і вчителям – за знання, терпіння та професіоналізм;

лікарям, рятувальникам, волонтерам – за щоденну працю й відданість;

захисникам України – за мужність, стійкість, можливість жити, працювати й будувати майбутнє.

Щоб вам було легше підібрати теплі слова, Факти ICTV підготували привітання у віршах і прозі, якими можна поділитися з тими, кому хочеться сказати Дякую.

Привітання з Міжнародним днем Дякую

***

Вітаю з Міжнародним днем Дякую! Нехай це просте, але таке сильне слово частіше звучить у твоєму житті. Дякую тобі за доброту, щирість, підтримку й тепло, якими ти ділишся з іншими. Нехай усе хороше повертається до тебе сторицею.

***

Дякую – слово непросте,

Його всім потрібно говорити,

Бо вдячність нам допомагає

Щасливо і спокійно жити.

Дякувати іншим не забувайте,

Щоб більше доля вам дала,

Любов, добро і розуміння

Вона щоб всім вам принесла.

Сказати “дякую” зовсім нескладно,

А скільки в слові тому тепла,

З ним всі образи і негоди

Згорають відразу і дотла.

***

Сьогодні – Міжнародний день Дякую. У цю дату я хочу подякувати тобі за те, що ти є, за твою увагу, людяність і світло, яке ти несеш у цей світ. Нехай у твоєму серці завжди живе тепло, а поруч будуть близькі люди.

***

Світу дякую я скажу

За те, що живу, мрію, люблю.

Небу я дякую, місяцю, сонцю,

Кожній тварині та доброму серцю.

Всіх з Днем вдячності я вітаю,

Увесь світ це слово добре знає.

Бажаю слово “дякую” не забувати

Та іншим частіше його промовляти.

***

У Міжнародний день Дякую хочеться побажати більше теплих слів, щирих обіймів і приємних моментів. Спасибі за твою доброту, людяність і серце, сповнене світла.

***

Міжнародний день Дякую сьогодні відзначаю,

За все добро спасибі я скажу,

Багато радості я вам бажаю

І берегти любов свою.

Хай щастя до вас прилітає,

І привітання з ним летять,

Нехай вам люди помагають,

І вдячно очі мерехтять!

***