Сегодня, 13 января, в мире отмечают День осуществления мечты, День наклейки, День общественного радиовещания и День резиновой утки.

Православная церковь в этот день чтит память мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских.

Факты ICTV собрали все самое важное об этой дате – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 13 января 2026 года

В этот день верующие вспоминают мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских – двух друзей из Сингидунума (ныне Белград в Сербии), которые погибли за веру. В народе этот день известен как Ермилов день.

Ермил служил диаконом в городе Сигнидунум. За открытую христианскую позицию его бросили в темницу, где он подвергся длительным пыткам. Несмотря на страдания, Ермил не отрекся от веры, за что по приказу правителя-язычника был утоплен в водах Дуная.

Стратоник, близкий друг Ермила и надзиратель темницы, исповедовал христианство тайно, опасаясь потерять должность. Однако, став свидетелем мучений товарища, он не смог скрыть сочувствие и слезы, чем выдал себя. За это Стратоник также принял мученическую смерть вместе с Ермилом.

Мощи святых мучеников хранятся в Софийском храме Константинополя.

Кто празднует день ангела 13 января 2026 года

Именины в этот день отмечают Афанасий, Максим, Петр и Иаков. Считается, что молитва к небесному покровителю в день ангела дает человеку духовную поддержку, силу и защиту на весь год.

Что нельзя делать 13 января 2026 года

Ссориться и желать другим зла.

Ругаться и повышать голос.

Одалживать деньги или вещи – считается, что так можно “отдать” благосостояние.

Выносить мусор после захода солнца – чтобы не “вынести” счастье из дома.

Отказывать в помощи.

Безразлично относиться к животным или обижать их.

Начинать тяжелую домашнюю работу поздно вечером.

Что можно делать сегодня

Сегодня полезно давать нагрузку организму, чтобы энергия не застаивалась: это может быть как физическая активность, так и умственная работа или эмоциональная перезагрузка.

Благоприятное время для начала долгосрочных проектов или завершения дел, которые долго откладывались. День хорошо подходит для достижений в спорте и установления личных рекордов, но без чрезмерного истощения.

Это хорошее время для интимной близости, поскольку усиливается эмоциональная чувствительность и телесное восприятие.

В то же время полезно посвятить время самоанализу, обратить внимание на собственные слабые места и подумать, что можно исправить без радикальных шагов.

Народные приметы на 13 января 2026 года

Иней на деревьях – к урожайному году.

Снег или метель – весна будет поздней и холодной.

Морозный день – к устойчивой зиме без резких оттепелей.

Теплая погода – лето может быть дождливым.

Птицы держатся ближе к человеческим жилищам – к похолоданию.