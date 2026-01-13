Сьогодні, 13 січня, у світі відзначають День здійснення мрії, День наклейки, День суспільного радіомовлення та День гумової качки.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять мучеників Єрмила та Стратоніка Сінгідонських.

Факти ICTV зібрали все найважливіше про цю дату – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 13 січня 2026 року

Цього дня віряни згадують мучеників Єрмила та Стратоніка Сінгідонських – двох друзів із Сінгідунума (нині Белград у Сербії), які загинули за віру. У народі цей день відомий як Єрмилів день.

Єрмило служив дияконом у місті Сігнідунум. За відкриту християнську позицію його кинули до темниці, де він зазнав тривалих тортур. Попри страждання, Єрмило не зрікся віри, за що за наказом правителя-язичника був утоплений у водах Дунаю.

Стратонік, близький друг Єрмила та наглядач темниці, сповідував християнство таємно, остерігаючись втратити посаду. Однак, ставши свідком мук товариша, він не зміг приховати співчуття і сліз, чим видав себе. За це Стратонік також прийняв мученицьку смерть разом із Єрмилом.

Мощі святих мучеників зберігаються у Софійському храмі Константинополя.

Хто святкує день ангела 13 січня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Афанасій, Максим, Петро та Яків. Вважається, що молитва до небесного покровителя у день ангела надає людині духовної підтримки, сили та захисту на весь рік.

Що не можна робити 13 січня 2026 року

Сваритися та бажати іншим зла.

Лихословити й підвищувати голос.

Позичати гроші або речі – вважається. так можна “віддати” добробут.

Виносити сміття після заходу сонця – щоб не “винести” щастя з оселі.

Відмовляти в допомозі.

Байдужо ставитися до тварин або кривдити їх.

Починати важку домашню роботу пізно ввечері.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні корисно давати навантаження організму, щоб енергія не застоювалася: це може бути як фізична активність, так і розумова робота чи емоційне перезавантаження.

Сприятливий час для початку довгострокових проєктів або завершення справ, які довго відкладалися. День добре підходить для досягнень у спорті та встановлення особистих рекордів, але без надмірного виснаження.

Це гарний час для інтимної близькості, оскільки посилюється емоційна чутливість і тілесне сприйняття.

Водночас корисно присвятити час самоаналізу, звернути увагу на власні слабкі місця й подумати, що можна виправити без радикальних кроків.

Народні прикмети на 13 січня 2026 року

Іній на деревах – до врожайного року.

Сніг або заметіль – весна буде пізньою та холодною.

Морозний день – до стійкої зими без різких відлиг.

Тепла погода – літо може бути дощовим.

Птахи тримаються ближче до людських осель – до похолодання.