Какой праздник 17 января 2026 и о чем следует подумать после сна
Сегодня, 17 января, в мире отмечают сразу несколько событий, в частности Всемирный день пиццы, Международный день наставничества, День детских изобретений и Международный день канатной дороги.
Верующие чтят память святого преподобного Антония Великого. В народе эту дату называют Антонов день.
Какой сегодня церковный праздник — 17 января 2026 года
17 января церковь чтит память святого преподобного Антония Великого – одного из самых известных подвижников христианства и основоположника монашества.
Святой родился в Египте в богатой семье, а после смерти родителей раздал наследство бедным и избрал путь уединенной духовной жизни.
Он долгое время жил в пещере и руинах крепости, посвящая себя молитве, а также основал монастырь, куда приходил для наставления учеников. Антоний Великий был знаком с преподобным Павлом Фивейским и умер в возрасте 105 лет.
В народе этот день известен как Антонов день. Его считали символом того, что самые сильные морозы уже позади, а весна постепенно приближается.
Кто празднует день ангела 17 января 2026 года
День ангела 17 января празднуют Антон и Антонина, чьи имена связаны с днем памяти святого преподобного Антония Великого.
Также в этот день именины отмечают Виктор, Георгий, Иван и Павел.
Что нельзя делать 17 января 2026 года
- Устраивать шумные застолья и злоупотреблять алкоголем.
- Проявлять агрессию, насилие, провоцировать конфликты.
- Причинять вред живому, в том числе убивать насекомых и рвать цветы.
- Переедать.
- Принимать эмоциональные решения или действовать под влиянием момента.
Что можно делать сегодня
Благоприятный и гармоничный день для начинаний, планирования и важных решений. Хорошо заниматься бизнесом, финансовыми вопросами, операциями с недвижимостью, сменой места работы или запуском новых проектов.
Это очень удачное время для творчества, искусства, саморазвития, науки, работы с идеями и символами. Полезно анализировать сны, заниматься самоанализом, духовными практиками, обучением и передачей знаний.
День подходит для домашних дел, уборки, ремонта, физических нагрузок. Луна в Козероге способствует ответственности, практичности и наведению порядка как в делах, так и в мыслях.
Также этот день считают благоприятным для зачатия, восстановления внутреннего равновесия, работы с эмоциями и поиска более глубоких смыслов жизни.
Народные приметы на 17 января 2026 года
- Если в этот день тепло или оттепель – весна будет ранней.
- Снегопад 17 января предвещает позднюю весну.
- Ясная ночь и яркие звезды – к морозной погоде.
- Низко плывут облака – жди похолодания.
- Если день пасмурный и влажный – лето может быть дождливым.