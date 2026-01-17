Сегодня, 17 января, в мире отмечают сразу несколько событий, в частности Всемирный день пиццы, Международный день наставничества, День детских изобретений и Международный день канатной дороги.

Верующие чтят память святого преподобного Антония Великого. В народе эту дату называют Антонов день.

Какой сегодня церковный праздник — 17 января 2026 года

17 января церковь чтит память святого преподобного Антония Великого – одного из самых известных подвижников христианства и основоположника монашества.

Святой родился в Египте в богатой семье, а после смерти родителей раздал наследство бедным и избрал путь уединенной духовной жизни.

Он долгое время жил в пещере и руинах крепости, посвящая себя молитве, а также основал монастырь, куда приходил для наставления учеников. Антоний Великий был знаком с преподобным Павлом Фивейским и умер в возрасте 105 лет.

В народе этот день известен как Антонов день. Его считали символом того, что самые сильные морозы уже позади, а весна постепенно приближается.

Кто празднует день ангела 17 января 2026 года

День ангела 17 января празднуют Антон и Антонина, чьи имена связаны с днем памяти святого преподобного Антония Великого.

Также в этот день именины отмечают Виктор, Георгий, Иван и Павел.

Что нельзя делать 17 января 2026 года

Устраивать шумные застолья и злоупотреблять алкоголем.

Проявлять агрессию, насилие, провоцировать конфликты.

Причинять вред живому, в том числе убивать насекомых и рвать цветы.

Переедать.

Принимать эмоциональные решения или действовать под влиянием момента.

Что можно делать сегодня

Благоприятный и гармоничный день для начинаний, планирования и важных решений. Хорошо заниматься бизнесом, финансовыми вопросами, операциями с недвижимостью, сменой места работы или запуском новых проектов.

Это очень удачное время для творчества, искусства, саморазвития, науки, работы с идеями и символами. Полезно анализировать сны, заниматься самоанализом, духовными практиками, обучением и передачей знаний.

День подходит для домашних дел, уборки, ремонта, физических нагрузок. Луна в Козероге способствует ответственности, практичности и наведению порядка как в делах, так и в мыслях.

Также этот день считают благоприятным для зачатия, восстановления внутреннего равновесия, работы с эмоциями и поиска более глубоких смыслов жизни.

Народные приметы на 17 января 2026 года

Если в этот день тепло или оттепель – весна будет ранней.

Снегопад 17 января предвещает позднюю весну.

Ясная ночь и яркие звезды – к морозной погоде.

Низко плывут облака – жди похолодания.

Если день пасмурный и влажный – лето может быть дождливым.

Связанные темы:

