Сьогодні, 17 січня, у світі відзначають одразу кілька подій, зокрема Всесвітній день піци, Міжнародний день наставництва, День дитячих винаходів та Міжнародний день канатної дороги.

Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Антонія Великого. У народі цю дату називають Антонів день.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 17 січня 2026 року

17 січня церква вшановує пам’ять святого преподобного Антонія Великого – одного з найвідоміших подвижників християнства та основоположника чернецтва.

Святий народився в Єгипті в заможній родині, а після смерті батьків роздав спадщину бідним і обрав шлях усамітненого духовного життя.

Він тривалий час жив у печері та руїнах фортеці, присвячуючи себе молитві, а також заснував монастир, куди приходив для настанови учнів. Антоній Великий був знайомий із преподобним Павлом Фівейським і помер у віці 105 років.

У народі цей день відомий як Антонів день. Його вважали символом того, що найсильніші морози вже позаду, а весна поступово наближається.

Хто святкує день ангела 17 січня 2026 року

День ангела 17 січня святкують Антон і Антоніна, чиї імена пов’язані з днем пам’яті святого преподобного Антонія Великого.

Також цього дня іменини відзначають Віктор, Георгій, Іван та Павло.

Що не можна робити 17 січня 2026 року

Влаштовувати гучні застілля та зловживати алкоголем.

Проявляти агресію, насильство, провокувати конфлікти.

Завдавати шкоди живому, в тому числі вбивати комах і рвати квіти.

Переїдати.

Ухвалювати емоційні рішення або діяти зопалу.

Що можна робити сьогодні

Сприятливий і гармонійний день для починань, планування та важливих рішень. Добре займатися бізнесом, фінансовими питаннями, операціями з нерухомістю, зміною місця роботи або запуском нових проєктів.

Це дуже вдалий час для творчості, мистецтва, саморозвитку, науки, роботи з ідеями та символами. Корисно аналізувати сни, займатися самоаналізом, духовними практиками, навчанням і передаванням знань.

День підходить для домашніх справ, прибирання, ремонту, фізичних навантажень. Місяць у Козорізі сприяє відповідальності, практичності та наведенню порядку як у справах, так і в думках.

Також цей день вважають сприятливим для зачаття, відновлення внутрішньої рівноваги, роботи з емоціями та пошуку глибших сенсів життя.

Народні прикмети на 17 січня 2026 року

Якщо цього дня тепло або відлига – весна буде ранньою.

Снігопад 17 січня віщує пізню весну.

Ясна ніч і яскраві зорі – до морозної погоди.

Низько пливуть хмари – чекай похолодання.

Якщо день похмурий і вологий – літо може бути дощовим.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.