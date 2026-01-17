Яке свято 17 січня 2026 та про що слід подумати після сну
Сьогодні, 17 січня, у світі відзначають одразу кілька подій, зокрема Всесвітній день піци, Міжнародний день наставництва, День дитячих винаходів та Міжнародний день канатної дороги.
Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Антонія Великого. У народі цю дату називають Антонів день.
Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 17 січня 2026 року
- Хто святкує день ангела 17 січня 2026 року
- Що не можна робити 17 січня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 17 січня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 17 січня 2026 року
17 січня церква вшановує пам’ять святого преподобного Антонія Великого – одного з найвідоміших подвижників християнства та основоположника чернецтва.
Святий народився в Єгипті в заможній родині, а після смерті батьків роздав спадщину бідним і обрав шлях усамітненого духовного життя.
Він тривалий час жив у печері та руїнах фортеці, присвячуючи себе молитві, а також заснував монастир, куди приходив для настанови учнів. Антоній Великий був знайомий із преподобним Павлом Фівейським і помер у віці 105 років.
У народі цей день відомий як Антонів день. Його вважали символом того, що найсильніші морози вже позаду, а весна поступово наближається.
Хто святкує день ангела 17 січня 2026 року
День ангела 17 січня святкують Антон і Антоніна, чиї імена пов’язані з днем пам’яті святого преподобного Антонія Великого.
Також цього дня іменини відзначають Віктор, Георгій, Іван та Павло.
Що не можна робити 17 січня 2026 року
- Влаштовувати гучні застілля та зловживати алкоголем.
- Проявляти агресію, насильство, провокувати конфлікти.
- Завдавати шкоди живому, в тому числі вбивати комах і рвати квіти.
- Переїдати.
- Ухвалювати емоційні рішення або діяти зопалу.
Що можна робити сьогодні
Сприятливий і гармонійний день для починань, планування та важливих рішень. Добре займатися бізнесом, фінансовими питаннями, операціями з нерухомістю, зміною місця роботи або запуском нових проєктів.
Це дуже вдалий час для творчості, мистецтва, саморозвитку, науки, роботи з ідеями та символами. Корисно аналізувати сни, займатися самоаналізом, духовними практиками, навчанням і передаванням знань.
День підходить для домашніх справ, прибирання, ремонту, фізичних навантажень. Місяць у Козорізі сприяє відповідальності, практичності та наведенню порядку як у справах, так і в думках.
Також цей день вважають сприятливим для зачаття, відновлення внутрішньої рівноваги, роботи з емоціями та пошуку глибших сенсів життя.
Народні прикмети на 17 січня 2026 року
- Якщо цього дня тепло або відлига – весна буде ранньою.
- Снігопад 17 січня віщує пізню весну.
- Ясна ніч і яскраві зорі – до морозної погоди.
- Низько пливуть хмари – чекай похолодання.
- Якщо день похмурий і вологий – літо може бути дощовим.