Сьогодні, 17 січня, у світі відзначають одразу кілька подій, зокрема Всесвітній день піци, Міжнародний день наставництва, День дитячих винаходів та Міжнародний день канатної дороги.

Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Антонія Великого. У народі цю дату називають Антонів день.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 17 січня 2026 року

17 січня церква вшановує пам’ять святого преподобного Антонія Великого – одного з найвідоміших подвижників християнства та основоположника чернецтва.

Святий народився в Єгипті в заможній родині, а після смерті батьків роздав спадщину бідним і обрав шлях усамітненого духовного життя.

Він тривалий час жив у печері та руїнах фортеці, присвячуючи себе молитві, а також заснував монастир, куди приходив для настанови учнів. Антоній Великий був знайомий із преподобним Павлом Фівейським і помер у віці 105 років.

У народі цей день відомий як Антонів день. Його вважали символом того, що найсильніші морози вже позаду, а весна поступово наближається.

Хто святкує день ангела 17 січня 2026 року

День ангела 17 січня святкують Антон і Антоніна, чиї імена пов’язані з днем пам’яті святого преподобного Антонія Великого.

Також цього дня іменини відзначають Віктор, Георгій, Іван та Павло.

Що не можна робити 17 січня 2026 року

  • Влаштовувати гучні застілля та зловживати алкоголем.
  • Проявляти агресію, насильство, провокувати конфлікти.
  • Завдавати шкоди живому, в тому числі вбивати комах і рвати квіти.
  • Переїдати.
  • Ухвалювати емоційні рішення або діяти зопалу.

Що можна робити сьогодні

Сприятливий і гармонійний день для починань, планування та важливих рішень. Добре займатися бізнесом, фінансовими питаннями, операціями з нерухомістю, зміною місця роботи або запуском нових проєктів.

Це дуже вдалий час для творчості, мистецтва, саморозвитку, науки, роботи з ідеями та символами. Корисно аналізувати сни, займатися самоаналізом, духовними практиками, навчанням і передаванням знань.

День підходить для домашніх справ, прибирання, ремонту, фізичних навантажень. Місяць у Козорізі сприяє відповідальності, практичності та наведенню порядку  як у справах, так і в думках.

Також цей день вважають сприятливим для зачаття, відновлення внутрішньої рівноваги, роботи з емоціями та пошуку глибших сенсів життя.

Народні прикмети на 17 січня 2026 року

  • Якщо цього дня тепло або відлига – весна буде ранньою.
  • Снігопад 17 січня віщує пізню весну.
  • Ясна ніч і яскраві зорі – до морозної погоди.
  • Низько пливуть хмари – чекай похолодання.
  • Якщо день похмурий і вологий – літо може бути дощовим.
