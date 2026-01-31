Сегодня, 31 января, в мире отмечают Международный день зебры, а также День скотча, посвященный привычной в быту липкой ленте, без которой сложно представить современную жизнь.

По церковному календарю верующие чтят мучеников Кира и Иоанна, мученицу Афанасию и ее дочерей, а также святого Никиту Печерского. В народе его называют Никитой Пожарным, а этот день – Никитиным.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник – 31 января 2026 года

Православная церковь в этот день вспоминает мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицу Афанасию и ее дочерей – Феодотию, Феоктисту и Евдоксию.

Кир был врачом и лечил не только тело, но и душу, обращая людей в христианство. Иоанн служил в армии, но впоследствии принял веру и стал его сподвижником.

Афанасию вместе с дочерьми схватили за преданность Христу. Кир и Иоанн пытались поддержать женщин в тюрьме, за что сами подверглись жестоким пыткам. Все они приняли мученическую смерть, не отрекшись от веры.

Также в этот день почитают святого Никиту Печерского, известного в народе как Никита Пожарный. В Украине этот праздник издавна называли Никитиным днем.

Святого считают защитником от огня и молний. По преданию, он умел вызывать дождь.

Кто празднует день ангела 31 января 2026 года

Именины в этот день отмечают Виктор, Иван, Илья и Никита.

В день ангела принято поздравлять всех, кто носит эти имена, желая здоровья, душевного равновесия и защиты небесного покровителя.

Что нельзя делать 31 января 2026 года

Начинать новые дела или проекты, а также принимать важные решения.

Заводить новые знакомства.

Рисковать, спешить или действовать импульсивно, особенно под влиянием эмоций.

Небрежно обращаться с огнем.

Выходить из дома без необходимости — в народе верили, что так можно избежать сглаза.

Что можно делать сегодня

31 января считается днем обучения и внутренней работы над собой. Это удачное время, чтобы оглянуться назад, проанализировать прошлое, внести коррективы в собственные планы, работу или бизнес, но без резких шагов и старта новых дел.

День благоприятен для восстановления сил, омоложения организма и косметических процедур.

Следует позаботиться об уюте и комфорте дома, навести порядок в доме, создать спокойную атмосферу. Также в этот день можно молиться святому Никите Пожарному, попросив защиты от пожаров, молний и стихийных бедствий.

Народные приметы на 31 января 2026 года

Громко кричат вороны — к снегопаду.

Кольца вокруг солнца предвещают хороший и удачный урожай.

Ясная ночь обещает солнечную погоду.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.