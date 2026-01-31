Какой праздник 31 января 2026 и почему не следует выходить из дома без необходимости
Сегодня, 31 января, в мире отмечают Международный день зебры, а также День скотча, посвященный привычной в быту липкой ленте, без которой сложно представить современную жизнь.
По церковному календарю верующие чтят мучеников Кира и Иоанна, мученицу Афанасию и ее дочерей, а также святого Никиту Печерского. В народе его называют Никитой Пожарным, а этот день – Никитиным.
Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 31 января 2026 года
- Кто празднует день ангела 31 января 2026 года
- Что нельзя делать 31 января 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 31 января 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 31 января 2026 года
Православная церковь в этот день вспоминает мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицу Афанасию и ее дочерей – Феодотию, Феоктисту и Евдоксию.
Кир был врачом и лечил не только тело, но и душу, обращая людей в христианство. Иоанн служил в армии, но впоследствии принял веру и стал его сподвижником.
Афанасию вместе с дочерьми схватили за преданность Христу. Кир и Иоанн пытались поддержать женщин в тюрьме, за что сами подверглись жестоким пыткам. Все они приняли мученическую смерть, не отрекшись от веры.
Также в этот день почитают святого Никиту Печерского, известного в народе как Никита Пожарный. В Украине этот праздник издавна называли Никитиным днем.
Святого считают защитником от огня и молний. По преданию, он умел вызывать дождь.
Кто празднует день ангела 31 января 2026 года
Именины в этот день отмечают Виктор, Иван, Илья и Никита.
В день ангела принято поздравлять всех, кто носит эти имена, желая здоровья, душевного равновесия и защиты небесного покровителя.
Что нельзя делать 31 января 2026 года
- Начинать новые дела или проекты, а также принимать важные решения.
- Заводить новые знакомства.
- Рисковать, спешить или действовать импульсивно, особенно под влиянием эмоций.
- Небрежно обращаться с огнем.
- Выходить из дома без необходимости — в народе верили, что так можно избежать сглаза.
Что можно делать сегодня
31 января считается днем обучения и внутренней работы над собой. Это удачное время, чтобы оглянуться назад, проанализировать прошлое, внести коррективы в собственные планы, работу или бизнес, но без резких шагов и старта новых дел.
День благоприятен для восстановления сил, омоложения организма и косметических процедур.
Следует позаботиться об уюте и комфорте дома, навести порядок в доме, создать спокойную атмосферу. Также в этот день можно молиться святому Никите Пожарному, попросив защиты от пожаров, молний и стихийных бедствий.
Народные приметы на 31 января 2026 года
- Громко кричат вороны — к снегопаду.
- Кольца вокруг солнца предвещают хороший и удачный урожай.
- Ясная ночь обещает солнечную погоду.