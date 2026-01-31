Сьогодні, 31 січня, у світі відзначають Міжнародний день зебри, а ще День скотча, присвячений звичній у побуті липкій стрічці, без якої складно уявити сучасне життя.

За церковним календарем віряни вшановують мучеників Кира та Іоанна, мученицю Афанасію та її дочок, а також святого Микиту Печерського. У народі його називають Микитою Пожежником, а цей день – Микитиним.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 31 січня 2026 року

Православна церква цього дня згадує мучеників Кира та Іоанна і з ними мученицю Афанасію та її дочок – Феодотію, Феоктисту і Євдоксію.

Кір був лікарем і лікував не лише тіло, а й душу, навертаючи людей до християнства. Іоанн служив у війську, однак згодом прийняв віру і став його сподвижником.

Афанасію разом із дочками схопили за відданість Христу. Кір та Іоанн намагалися підтримати жінок у в’язниці, за що самі зазнали жорстоких катувань. Усі вони прийняли мученицьку смерть, не зрікшись віри.

Також цього дня вшановують святого Микиту Печерського, відомого в народі як Микита Пожежник. В Україні це свято здавна називали Микитиним днем.

Святого вважають захисником від вогню та блискавок. За переказами він умів викликати дощ.

Хто святкує день ангела 31 січня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Віктор, Іван, Ілля та Микита.

У день ангела заведено вітати усіх, хто носить ці імена, бажаючи здоров’я, душевної рівноваги та захисту небесного покровителя.

Що не можна робити 31 січня 2026 року

Починати нові справи або проєкти, а також ухвалювати важливі рішення.

Заводити нові знайомства.

Ризикувати, поспішати чи діяти імпульсивно, особливо під впливом емоцій.

Недбало поводитися з вогнем.

Виходити з дому без потреби – у народі вірили, що так можна уникнути зурочень.

Що можна робити сьогодні

31 січня вважається днем навчання і внутрішньої роботи над собою. Це вдалий час, щоб озирнутися назад, проаналізувати минуле, внести корективи у власні плани, роботу чи бізнес, але без різких кроків і старту нових справ.

День сприятливий для відновлення сил, омолодження організму та косметичних процедур.

Слід подбати про затишок і комфорт удома, навести лад в оселі, створити спокійну атмосферу. Також цього дня можна молитися святому Микиті Пожежнику, попросивши захисту від пожеж, блискавок і стихійних лих.

Народні прикмети на 31 січня 2026 року

Голосно кричать ворони — до снігопаду.

Кола навколо сонця віщують добрий і вдалий врожай.

Ясна ніч обіцяє сонячну погоду.

