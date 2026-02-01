В воскресенье, 1 февраля, отмечается Международный день десерта, День Робинзона Крузо, Всемирный день хиджаба, Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений, День отказа от ненужных отношений и Всемирный день борьбы с аспергиллезом.

Православная церковь сегодня чтит память святого мученика Трифона. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 1 февраля 2026 года

Согласно новолианскому церковному календарю, 1 февраля верующие вспоминают святого мученика Трифона. Он родился в III веке в Малой Азии, происходил из бедной христианской семьи.

Трифон с детства отличался даром чудотворения, обладал силой изгнания бесов и исцеления различных болезней. Во время преследования христиан его вместе с товарищем Респицием заключили в тюрьму.

В некомедийской тюрьме они мужественно переносили жестокие пытки, но в конце концов их обезглавили. Это произошло в 250 году. Сейчас часть мощей святого Трифона хранится в кафедральном соборе в черногорском городе Которе.

Кто празднует день ангела 1 февраля 2026 года

Именины в этот день отмечают Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей. Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями счастья, достатка и благополучия.

Что нельзя делать 1 февраля 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют оставаться дома в одиночестве и брать в руки какие-либо острые предметы. 1 февраля очень уязвимы глаза, поэтому по возможности стоит меньше работать за компьютером, воздержаться от чтения и просмотра телевизора.

День святого Трифона приходится на воскресенье, поэтому сегодня нельзя убирать, стирать и заниматься рукоделием.

Что можно делать сегодня

Удачный день для совершенствования своих способностей и занятий различными хобби. Можно смело стричься и начинать новые дела. Одиноким девушкам стоит помолиться святому Трифону, чтобы тот послал им хорошего жениха.

Народные приметы на 1 февраля 2026 года

Снег во второй половине дня — весна будет дождливой.

Мороз — к поздней и холодной зиме.

На небе много звезд — весна будет ранней.

До самого вечера облачная погода — ближайшие дни будут теплыми.

